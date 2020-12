Peregrinan desde Teabo

Cumplen 40 años de promesa a la Virgen de Izamal

IZAMAL.— La familia López May cumplió ayer lunes 40 años de peregrinar desde Teabo para agradecer los favores de Nuestra Señora de Izamal en su santuario, el céntrico convento franciscano San Antonio de Padua.

Este año, por la pandemia de Covid-19, no todos los de la familia pudieron hacer la peregrinación de 128 kilómetros desde Teabo ayer, en la víspera de la fiesta de la Inmaculada Concepción.

Para Rodolfo López, llegar a Izamal en estos días de diciembre le hace recordar parte de su vida cuando fue cobratorio en la región.

Desde 1980

Además, dice, peregrina desde hace 40 años para darle gracias a la Virgen por la vida, por la familia y porque dejó de beber alcohol.

“Estos días en diciembre es de importancia para nuestra familia, ya que es cuando nos damos el tiempo para visitar a la Virgen de Izamal (Inmaculada Concepción)”, expresó el devoto visitante.

“(Es) un año en que venimos pocos los de la familia, pero venimos a cumplir nuestra promesa de visitar a la Virgen mientras nos dé vida nuestro Señor.

Favores

“Vengo con la familia a agradecerle por todos los favores que nos ha dado, en particular a un servidor porque le pedí a ella que me ayudara a dejar de beber y me ayudó mucho.

“Un día pedí que me dé la señal y lo hizo: entonces, cuando pasaba por un lugar, vi un local de Alcohólicos Anónimos y desde ese entonces, hace 40 años, que he dejado de beber, ya que igual ganaba bien que se gastaba en las borracheras”, expresa Rodolfo López.

“Hasta hace un año venimos con unos 20 de nuestra familia y nos quedamos hospedados en un hotel.

“Ahora solo venimos mi esposa, Rosa; mi hijo Álvaro, mi nuera Leyna y mis nietos Demetrio y Jade; venimos en nombre de la familia López May y de los que no vinieron, para agradecerle por un año más de vida”, subraya.

Leyna, esposa de Álvaro, narra que tuvo complicaciones cuando se embarazó de su hija Jade, le pidió a la Virgen de Izamal que la ayude a tener un embarazo sano y a su hija, y se le cumplió.

Además, la menor se enfermaba mucho y quien la ayudó a sanar, con las oraciones, fue la Virgen de Izamal, agrega.

La familia indica que por muchos años viajaron en transporte público, en autobús o vagonetas, luego rentaban camionetas y este año viajaron en un auto familiar.— José Candelario Pech Ku