Peregrinos inician su recorrido para cumplir promesa

Fe se impone al Covid

VALLADOLID.— A pesar de las medidas de restricción que se implementan ante la contingencia por el Covid-19, los antorchistas ya empiezan a llegar y a pasar por esta ciudad con destino a otros lugares, algunos lo hacen por una promesa en tanto otros porque consideran que la Virgen de Guadalupe ya hizo algún milagro a su familia.

Aunque no con la misma intensidad que en años anteriores, los grupos de antorchistas comienzan a pasar por la ciudad con el característico ruido de las sirenas que utilizan como medida de protección.

Todos ellos solo están de paso, pues no pueden acudir al centro guadalupano porque está cerrado, de acuerdo con las disposiciones de la parroquia, a fin de evitar mayores contagios.

Sin embargo, eso no limita la fe de los peregrinos, que sin importar el frío, sol, incluso lluvias, cumplen con su promesa anual.

Santos Eduardo May Aké, quien encabeza a un grupo de antorhistas que viaja en bicicletas desde Playa del Carmen y carga una enorme imagen de la Virgen de Guadalupe, explicó que hace 12 años le detectaron un tumor en el cerebro a su mamá, Teófila Aké Us, quien fue sometida a una cirugía y pensó que no libraría la enfermedad.

Desde entonces el joven prometió que si su madre se salvaba llevaría al cabo los recorridos, de tal modo que hasta ahora lo sigue haciendo porque su progenitora aún vive, y a pesar de la pandemia por el coronavirus, considera que su fe es mucho más grande para mantener su promesa.

Trayecto

May Aké y su grupo de amigos salieron de Playa del Carmen el martes 1 y tienen como objetivo llegar a Tixkokob el día 8 para luego retornar a su punto de salida el próximo viernes para estar en Playa del Carmen el 12, día de la Virgen de Guadalupe.

Los antorchistas tienen refacciones y herramientas por si se descompone alguna de sus bicicletas.— Juan Antonio Osorio Osorno

