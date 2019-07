Permanece basura

Unos optan por retirar las bolsas de las banquetas

VALLADOLID.— Algunos empresarios del centro histórico tuvieron que meter de nuevo las bolsas de basura a sus establecimientos, luego que los recolectores de desperdicios de la Comuna no las recogieron, ya que no han adquirido contenedores.

Wilberth Ortegón López, presidente de la delegación de la Canaco, manifestó que muchos socios no tienen la información correspondiente del proyecto y no se ha hecho la promoción debida, por eso no han adquirido sus botes para poner la basura.

En un recorrido realizado por la mañana, algunos empresarios comentaron que al ver que no recogieron sus bolsas, tuvieron que meterlo a los negocios, sin embargo por la noche las sacarían de nuevo.

Los negocios que están sobre la calle 49, desde la 42 a la 46, retiraron su basura de las banquetas, pero en los que se ubican en la 44 y 37 permanecieron las bolsas en las entradas. Solo se llevaron la basura de unos tres negocios que compraron e instalaron los contenedores.

Sobre el asunto, Ortegón López recordó que hace un mes unos 300 comerciantes fueron invitados a una reunión para hablar sobre el plan, pero solo fueron 30.

En el lugar se presentó el proyecto, del cual los empresarios no dieron su opinión “pues todo estaba listo cuando se informó y no todos los empresarios se enteraron del plan”.

Dijo que como presidente de la delegación de la Canaco envió la información correspondiente a sus agremiados, pero precisó que es necesario promocionar el proyecto ante todos los involucrados y crear conciencia entre ellos para que adquieran el contenedor.

Agregó que hay que hacer conciencia social para que tanto empresarios como autoridades trabajen en armonía y lleguen a acuerdos.

En cuanto a los horarios, el líder empresarial expresó que es necesario que se modifiquen, ya que muchas oficinas cierran antes de las 8 de la noche, cuando inicia la recoja, hasta las 12 de la medianoche.

“El Ayuntamiento tiene que definir o dar una explicación a las empresas que ya pagaron su recoja de basura de un año y no se está llevando, por lo tanto es necesario que organice otra reunión para explicar las dudas”, señaló.

Considera que otro problema es que podrían robar los contenedores de las empresas y oficinas que cierran antes de las 8 de la noche.— Juan Antonio Osorio Osorno