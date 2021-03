Perrita violada da a luz tras posible aborto, en Motul

Lamenta muerte de un cachorro

MOTUL.— Contra lo que se dijo del aborto de la perrita embarazada “Negra”, presuntamente violada a principios de febrero, habría dado a luz a un cachorro durante la madrugada del martes, el cual nació muerto y con malformaciones, explicó su dueña, María Consuelo Kuk Can.

Ayer por la mañana la mujer se llevó una gran sorpresa y tristeza al ver a su mascota con un cachorro de color café con blanco a su lado, ya que pensó que había sufrido un aborto al no haber nacido sus cachorros, como pronosticó la veterinaria.

“Un cachorrito tuvo la ‘Negra’, no ha dado ninguno más, no sé si tiene otro, pero el que tuvo está muerto y creo que anoche lo dio, ya que al salir para limpiar lo vi”, explicó María Kuk Can.

Agregó que el pequeño animal “está como deforme” y señaló que “Negra” no comió anoche, ya que sus croquetas seguían intactas.

“Ahorita está llorando en que se le quitó a su cachorro”, lamentó.

Como anteriormente informamos, “Negra” sufrió una presunta violación a principios de febrero, la cual denunció la sobrina de María Kuk Can, quien encontró a la perrita embarazada y con secreciones en el ano.

“Negra” fue enviada al veterinario para su valoración, con la ayuda de personal de Protección Civil y unas jóvenes animalistas.

Se pensó de un posible aborto debido a que no nacieron los cachorros como pronosticó la veterinaria Christian Berenice Velázquez Azcorra.— MIGUEL ÁNGEL CÁRDENAS PECH