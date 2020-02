Perros y gatos de China, con tapabocas por temor al coronavirus

Los dueños de mascotas en China han recurrido a las redes sociales para mostrar cómo protegen a sus perros y gatos ante el brote de coronavirus en ese país.

Las imágenes muestran a las mascotas con máscaras faciales, así como diversos artículos habilitados como mascarillas, tales como bolsas y sábanas de plástico, vasos de papel e incluso calcetines.

Actualmente no hay evidencia que demuestre que la cepa de coronavirus que ha matado al menos a 1,523 personas en China puede transmitirse a las mascotas, según la Organización Mundial de la Salud.

