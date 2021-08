Acuden al mar de Telchac Puerto para fotografiar un "fenómeno"

TELCHAC PUERTO.- El fenómeno de que el mar se aleja de la playa está llamando la atención de los visitantes que permanecen en sus predios veraniegos.

Desde hace unas horas el mar se alejó varios metros de la playa, esto ha motivado que varias personas acudan a tomar fotografías.

Al respecto, el alcalde Alfredo Marrufo Díaz dijo que ese fenómeno es algo normal, que ha estado pasando hace varios días y no significa nada.

Las personas han ido a fotografiar cómo el mar se ha alejado, este "fenómeno" sería alguno normal según el alcalde (MAURICIO CAN TEC) ❮ ❯

Sobre el paso de la tormenta "Grace", afirmó que no ha provocado lluvias y las ráfagas de viento son moderados. Hasta el momento no se han registrado problemas, ni árboles caídos.- MAURICIO CAN TEC

