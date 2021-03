Pescadores de Progreso temen salir a trabajar

Posible protesta de pescadores por unas restricciones

PROGRESO.— Ribereños temen el decomiso de sus redes al pescar cerca de la terminal remota y varios grupos han optado por no salir a la captura de especies de escama, pero también se reúnen para realizar un plantón en la entrada de las instalaciones portuarias o frente al Palacio Municipal, afirma el pescador José Acosta Azueta.

Desde la semana pasada hay vigilancia marítima en las inmediaciones de la terminal remota y el viaducto de arcos del exmuelle fiscal, para evitar que lanchas de recreo, y en especial ribereños, pesquen con redes o anzuelos cerca de esas instalaciones portuarias.

Acosta Azueta señala que grupos de pescadores que tienen su base en el playón poniente ya determinaron no pescar por el lado oriente de la terminal remota, pues temen que la Armada de México les decomise las artes de pesca y los detengan.

Contra autoridades

El ribereño indicó que las disposiciones de las autoridades marítimas y portuarias, que solo permiten que se pesque a una distancia de 200 metros del viaducto de la terminal remota, les afecta porque los peces están cerca de las piedras, ya que es donde se encuevan y pueden obtener buena pesca, “pero eso no les importa a las autoridades que toman decisiones arbitrarias y solo defienden a los barcos grandes, en tanto que la actividad pesquera y el pescador no cuentan para ellos”.

Mencionó que en su caso continuará trabajando cerca del viaducto de la terminal remota, pues no está cometiendo ningún delito y solo trabajan en esa zona desde hace más de 30 años y nunca les habían prohibido pescar. Dijo que los pescadores, aunque no están saliendo a pescar, se reúnen para acordar qué medidas implementarán para defenderse y están preparando un plantón frente al Palacio Municipal o Capitanía Regional de Puertos, pero si no les hacen caso se manifestarán en la entrada del muelle fiscal.— g.t.v.