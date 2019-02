Pescadores de Progreso ya no quieren estar a merced de piratas

Dispuestos a linchar

PROGRESO.— Hartos de los imparables asaltos en alta mar y de la pesca furtiva de especies en veda, los pescadores no solo están dispuestos a armarse para repeler los ataques de los encapuchados, sino que están decididos a capturarlos y lincharlos ya sea en el mismo mar o en la costa, donde, dicen, los quemarían vivos.

Ribereños de esta ciudad y puertos vecinos que han sido víctimas de los asaltos en el mar, quienes piden no ser identificados, señalan que no pueden quedarse cruzados de brazos y permanecer a merced de grupos delictivos, así que ya lo decidieron y están buscando armas que llevarán en sus embarcaciones, y esperan que las autoridades navales y policíacas no se las decomisen si llevan al cabo algún operativo en la costa o en los puertos de abrigo.

También señalan que, hasta donde saben, en los puertos del oriente los pescadores ya se armaron y ya acordaron que si logran la detención de encapuchados o pescadores furtivos, los lincharán en alta mar, donde dejarían sus cuerpos.

Pero si la detención se realiza en la costa, entonces los quemarán vivos con sus embarcaciones para que sirva de lección a los demás delincuentes, pues solo así se frenará la delincuencia que ha causado severas pérdidas al sector pesquero.

Asimismo, indican que no ven acciones de las autoridades y están seguros de que los grupos delictivos solo están a la espera de que la situación se calme para asestar otros golpes en alta mar o en la costa.

Por otro lado, según se averiguó, el caso de los asaltos en alta mar llegó a la Novena Zona Naval, donde su comandante decidió tomar acciones y para tener más información pidió que directivos pesqueros y afectados acudieran a las instalaciones navales para que explicaran lo ocurrido. Se acordaron estrategias que se llevarán al cabo y pidieron que éstas no se difundan para no alertar a los delincuentes.— Gabino Tzec Valle