Pescadores piden al gobernador que les ayude con un apoyo

Pescadores: “No es justo” perder $1,200 en vales

SISAL, Hunucmá.— Los pescadores ribereños Géner Gabriel Dzib Esquivel, Eduardo Choch y Nesftali Alexander Quen Bojórquez pidieron la ayuda del gobernador Mauricio Vila Dosal para que sus familias reciban el apoyo catorcenal de $1,200 en vales del programa Respeto la Veda del Mero que no se les pagó el lunes 22.

Los tres realizaron una protesta el miércoles 24, a las 7 de la noche, en el parque principal de este puerto.

Eduardo Choch protestó en representación de su padre, Gaspar Choch Pérez, de 68 años, quien por estar grave por el Covid-19 e internado en el IMSS no cobró la ayuda.

Géner dijo que el lunes salió a pescar y Alexander salió a una diligencia; retornaron en el horario de pago, pero ya se habían ido los que reparten los vales.

Los ribereños afirmaron que “el dinero ya fue autorizado para nosotros y no es posible que ahora nos digan que ya lo perdimos”.

No es justo, ya que los funcionarios saben por la situación que estamos pasando por la pandemia y por la veda del mero, dijeron.

Narraron que recurrieron a Bernardo López Magaña, director de Pesca del Ayuntamiento en este puerto, para que los apoye, pero les dijo que no está en sus manos resolverlo y que la orden de no pagar a quien no esté en su casa es de los encargados de dicho pago (la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables de Yucatán).— María Inés Castilla Quintal