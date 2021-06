Pese a amparo siguen trabajos en el cenote Zací

VALLADOLID.— A pesar que un Juez Federal ordenó la suspensión de la obra que se ejecuta en el cenote Zací por considerarse que afecta el medio ambiente, la obra sigue sin problema, de modo que las autoridades cayeron en desacato de un mandato judicial, pues los trabajadores aún están trabajando en el proyecto del parador turístico, incluso ya demolieron las banquetas de la calle 39 desde la 34 hasta la 38.

Ayer publicamos que Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito, concedió el amparo que interpuso el ex regidor Alberto Pool Poot, por considerar que el proyecto que se ejecuta en el parador del cenote Zací afecta el medio ambiente del cuerpo del agua del parador y se ordenó la suspensión provisional de la obra, en tanto los responsable del proyecto responden al ordenamiento.

El ex regidor, comentó que ya está enterado que el alcalde Enrique Ayora Sosa, quien como respuesta a la autoridad federal argumentó que no se está llevando al cabo ningún proyecto en el parador del Cenote Zací, por lo que la obra continúa sin problema, incluso la demolición de las banquetas de ambos lados de la calle 39 desde la 34 a la 38 ya avanzó.

Ante esta situación el ex edil y su asesor se dieron a la tarea de grabar y tomar imágenes de la obra que se lleva al cabo, y ayer viajaron a Mérida para presentarlas como evidencia ante el Juez que ordenó la suspensión de la obra, con el objeto que se actúe en consecuencia.

El ex regidor comentó que ante las evidencias que presentarán no habrá duda del motivo por el cual promovieron el amparo, ahora esperarán que la autoridad federal haga la parte que le corresponde y ordene la clausura del proyecto que de acuerdo con la ley, sería lo que procedería de manera inmediata.

El ex regidor comentó que incluso las autoridades no tienen ni siquiera el permiso certificado del impacto ambiental que esta obra significa, quizá podrían contar con un permiso que les expide su propio departamento del medio ambiente, pero en vista que forman parte del mismo gobierno no se tomaron la molestia de analizar el daño que ocasionan al cenote Zací y a su entorno.

Desde su punto de vista, para una obra de ese tipo debieron tramitar el permiso de impacto ambiental ante las autoridades federales y estatales, lo cual al parecer no han hecho, y solo están haciendo obras al vapor sin que se hayan hecho los estudios correspondientes que garanticen que no se afectará nada.

Comentó que la actitud del alcalde al entrar en desacato, es porque sabe que tiene la protección del gobierno federal y las leyes “se las quiere pasar por el arco del triunfo, como lo hace el ejecutivo federal a quien nada le importan las instituciones legales”.— J.A.O.O.