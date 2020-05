Peto: 2o. caso de Covid-19

“No piensen que no les toca o no les puede tocar”

PETO.— A través de las redes sociales, el alcalde Édgar Calderón Sosa informó ayer sobre el segundo caso positivo de Covid-19 en la población, el primero que se registra en la cabecera municipal.

Sin entrar en detalles sobre el paciente contagiado, el primer edil hizo un llamado a la comunidad petuleña para tomar medidas de prevención y seguir las indicaciones de las autoridades de salud.

Señaló que “tristemente” salió positivo (el paciente) y “fue la semana más difícil del municipio, donde hubo una defunción (de una persona de la comisaría de Xoy) y ahora un caso positivo en la cabecera municipal”.

“Pido que trabajemos todos por el mismo objetivo, no distorsionemos la información, sigamos la información oficial de la Secretaría de Salud”, indicó.

“Me da tristeza mencionarlo porque hay mucha gente inocente, muchos estuvimos desde hace más de mes y medio invitando a todos a quedarse en su casa.

“No piensen que no les toca o no les puede tocar, también les pedimos que sean respetuosos con las personas o parientes que en un momento dado salgan positivo de esa terrible enfermedad, porque nadie puede decir que no le pasa, que no le toca, que no existe”, abundó.

Calderón Sosa nuevamente invitó a los petuleños a quedarse en casa, pues insistió en que no deben poner en riesgo a sus familias.

A raíz del primer caso positivo, cada vez es más complicado el acceso a la población, pues no se permite el ingreso a la comunidad de personas que no sean residentes, a menos que sea personal médico o por una emergencia para ir al hospital, o que traigan alimentos.— Miguel Moo Góngora