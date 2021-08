Peto contará con centro de acopio ganadero

Primero en toda la región; dará cara al coyotaje

PETO.— La Asociación Ganadera Local (AGL) tendrá su centro de acopio, siendo el primero en su tipo en todo el sur del Estado, por lo cual ganaderos de la región tendrán la oportunidad de vender a un precio justo sus animales.

Mauricio Montejo Caamal, presidente de la AGL, informó que se condicionarán los corrales de manejo que hay en la posta ganadera, ubicada sobre la calle 28 de la salida Peto-Chetumal, frente al rastro municipal, para que al concluir los trabajos ya pueda funcionar el centro de acopio, a más tardar dentro de un mes.

Explicó que la ventaja que tendrá para los productores, es que podrán vender a un precio justo sus animales, pues actualmente los coyotes les compran a bajo precio.

“Normalmente son los intermediarios los que se hacen de dinero y lo justo es que vendan al precio que debe de ser. El centro de acopio será para toda la región; todos los productores, sean socios o no, podrán traer sus animales aquí”, destacó.

Por su parte, Roger Armando Díaz Mendoza, presidente de la Unión Ganadera Regional de Yucatán (UGRY), informó que se establecerán días para el acopio de animales y posteriormente serán trasladados a Mérida, para entregarlos al comprador final.

“Es una manera de que la agrupación ayude al productor para que venda su ganado al precio correcto”, destacó Díaz Mendoza, quien aseguró que apoyarán a todos los productores que deseen trabajar y realmente se dediquen a la actividad productiva.

Eso sí, dijo, no habrá ayuda para los que estén acostumbrados a vivir de los apoyos, “pues quien no este trabajando, no recibirá ningún tipo de ayuda”.

“Los que trabajan, con mucho gusto los vamos a apoyar, pero los que quieran vivir de los apoyos, no lo podrán hacer porque no se los vamos a permitir”, expresó.

Plan contra la sequía

Por otra parte, Díaz Mendoza adelantó que tienen un proyecto que esperan se pueda hacer realidad: se trata, dijo, de que cada socio de cada agrupación tenga al menos una hectárea de pasto de corte para ayudar a su hato ganadero en época de sequía.

“La meta es al menos una hectárea que cuente con sistema de riego a base de panel solar y aunque no contamos con el apoyo del gobierno federal, estamos viendo la manera de buscar opciones”, concluyó.— M.A.M.G.