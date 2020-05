Peto tendría su 1er caso de Covid-19

Fallece en Mérida un sospechoso de coronavirus

PETO.— Este municipio registró su primer caso sospechoso de Covid-19.

Se trata de un paciente originario de la comisaría de Xoy quien falleció anteayer miércoles en una clínica de Mérida, informó ayer a primera hora el alcalde Édgar Calderón Sosa a través de las redes sociales.

Imprudencia

“Es muy triste que el trabajo que se ha realizado en más de mes y medio en todos los departamentos se viniera abajo por la irresponsabilidad de unas personas que vinieron de Quintana Roo a visitar a sus parientes”, señaló el primer edil.

“Desde un principio se les pidió que por favor se mantuvieran todos en sus casas, es muy triste que al parecer hoy tuviéramos el primer deceso por Covid-19, en la comisaría de Xoy”, agregó.

Sosa Calderón expresó que a pesar de que aún no tienen los resultados de los análisis para confirmar si el paciente murió de coronavirus, “hay más de un 99 por ciento de probabilidades de que sea el caso”.

Explicó que al parecer el fallecido habría sido contagiado por un familiar que vino a visitarlo de Cancún y por lo pronto, la información que tienen es que el cuerpo será cremado.

“Fui personalmente en Xoy, todos estaban sorprendidos y en este caso lo que molesta es que hemos estado haciendo un esfuerzo para proteger a la población y hay gente inconsciente que sigue viajando”.

Señaló que personal de la Secretaría de Salud sanitizará el predio donde vivía esa persona “y todos los alrededores”.

“Esta persona vivía con su esposa y todo parece indicar que sus hijos vinieron a verlo, incluso habría ido a la cabecera en dos ocasiones”.

Detalló que la persona murió en Mérida cuando llegaba al hospital y en este caso están en espera de que les den el parte médico para confirmar o descartar que haya muerto por el coronavirus.

Advertencia

Aseguró que serán más estrictos en las medidas contra la pandemia y la persona que sea vista en la calle sin cubrebocas “se le llamará la atención fuertemente” y, además, no podrán entrar a la población personas que no sean de Peto a menos que sean proveedores de productos básicos.

El presidente municipal agradeció a quienes se han sumado a cuidar la salud de todos los petuleños, y advirtió que no se le permitirá el acceso a la población a ningún visitante o residente que quiera regresar.

“Es importante pensar que tenemos familia y alguien te espera en casa, pero si en un momento dado, hace siete u ocho meses no viniste a visitar a tus parientes, esperamos que no tengas la ocurrencia de venir a Peto, porque, simplemente no vas a pasar.

“Aquí tenemos que sumar esfuerzos, no somos malos, pero lo importante es tomar con mucha seriedad esta pandemia que hoy vivimos, si queremos seguirnos viendo y quieres abrazar para diciembre a tus parientes, por favor espera a que termine la pandemia para que cerremos todos juntos este año 2020.

“Por favor amigos, cuida a los tuyos, aquí no le puedes echarle la culpa a nadie, el único responsable de nuestros actos somos nosotros y todo acto tiene consecuencias”, abundó.— Miguel Ángel Moo Góngora