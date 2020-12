Pide alegría y esperanza

Fieles asisten al tercer domingo de Adviento

TZUCACAB.— Durante la misa del tercer domingo de Adviento, en la parroquia de San Francisco Javier, el presbítero Ricardo Sabido Fernández pide estar alegres y llenos de esperanza porque Jesús está con nosotros.

Durante su homilía el presbítero señaló que este tercer domingo de Adviento es tiempo de preparación, por lo que fue encendida la tercera vela de la corona.

“De acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, la vela de color rosa tiene un enfoque más gozoso, de mayor júbilo”, expresó.

“Dios está con nosotros, eso es la alegría cristiana que debemos de testimoniar. Nosotros como cristianos tenemos que ser también testigos de la alegría, del gozo, dar constancia, afirmar con certeza, afirmar con exactitud que algo me consta, por lo he vivido porque lo he experimentado, nosotros debemos de ser testigos de que Dios está con nosotros”, concluyó.— MARTÍN CHAC BACAB

Mensaje Sacerdote

El padre Ricardo Sabido Fernández dijo que no se vale tener una iglesia triste.

Color rosa

“La iglesia siempre debe de estar con el color de la alegría, del color de la esperanza, hemos sido ungidos para ser testigos de esa alegría”, externó.