Pide apoyo para su hija

Niña de tres años requiere costoso tratamiento

TEKAX.— La madre de familia Natalia Canché Ramírez pide apoyo ciudadano para poder pagar el tratamiento médico de su pequeña hija de tres años, quien tiene dermatomiositis juvenil.

La mujer pide que le compren los cubrebocas que elabora, que participen en las rifas que realizará y que colaboren con lo que puedan.

Natalia recordó que su hija María José Cituk Canché era muy alegre, que caminaba y corría, pero luego se empezó a caer mucho.

“No le prestamos mucha atención, creímos que porque está pequeña no veía bien dónde pisaba”, indicó.

Sin embargo, en septiembre de 2020 la menor ya no volvió a caminar.

“La llevé al Centro De Salud, de ahí me la mandan con el ortopedista en el O’Horán, me la ingresaron una noche y al día siguiente la dan de alta porque todo salió bien, dijeron que no tuvo fractura ni nada, me la mandan al Centro de Rehabilitación en Tekax y ahí vamos desde diciembre de 2020 y no vemos mejoría en ella”, lamentó.

La madre de familia llevó hace un mes a su hija al hospital en Peto, donde le realizaron estudios y el diagnóstico fue que tiene elevada su desidrogenasa láctica, por lo que la canalizaron con una reumatóloga en el O’Horán, donde estuvo ingresada una semana. El 3 de junio le dieron de alta para enviarla con una reumatóloga-pediatra particular porque el O’Horán no cuenta con esa especialidad.

La dermatomiositis juvenil es una enfermera crónica poco conocida y que no tiene cura, solo se controla.

Contacto

Los interesados en colaborar pueden contactar a la familia que vive en un predio de la calle 35 entre 38 y 40 en la colonia Lázaro Cárdenas. “Para mi familia es muy difícil de asimilar esto, saber que mi hija depende de medicamentos para que más o menos tenga una vida normal y digna, y para ella más porque está sintiendo todo lo que trae está enfermedad, quiero que mi María José vuelva a caminar, es duro ver que quiere hacer lo que otros niños y no puede”, concluyó la mamá.— megamedia

Ayuda Médica

La niña requiere medicamentos muy costosos e iniciar con un tratamiento.

Vende cubrebocas

La mujer pide a la ciudadanía que la ayude comprando cubrebocas que elabora, así como boletos para rifas y ventas de bazar que realizará.

Diagnóstico

La menor María José Cituk Canché fue diagnosticada con dermatomiositis juvenil, que le impide caminar.

Ubicación

Para los interesados, la familia tiene su domicilio en la calle 35 entre 38 y 40 de la colonia Lázaro Cárdenas, en Tekax.