Pide apoyo para su hijo

Requiere pagar hospitalización tras operación

TZUCACAB.— Una madre de familia de esta villa pide apoyo en redes sociales para pagar la hospitalización de su hijo, a quien le realizaron una cirugía de alto riesgo.

Ayer Candy Hoil escribió en Facebook lo siguiente:

“Él es mi hijo Fabián, tiene 20 años y el día de ayer le hicieron una cirugía de páncreas y de vesícula de alto riesgo, llevaba 1 mes y 27 días hospitalizado en el Hospital O’Horán esperando su cirugía, pero sin explicación alguna le dieron de alta con calentura y 20 kilos menos de los que entró, con la ayuda de Dios, de mi familia y gente que lo aprecia, juntamos para la cirugía en una clínica particular, pero requiere de 10 días más de hospitalización para su recuperación que es de alto riesgo, con el corazón de una madre desesperada y confiando en que Dios tocará sus corazones, les suplico a todas las personas que puedan ayudar a sostener a mi hijo hospitalizado con una caridad para poder pagar los gastos muy costosos porque no cuento con esa cantidad que me pide el hospital.

“Dios multiplique su caridad con muchas bendiciones para su familia y mi agradecimiento y oraciones serán siempre con ustedes.

La mujer proporcionó el teléfono 99-34-26-22-36 para los interesados en apoyar a su hijo.— martín chac bacab

De un vistazo

Gastos

Una mujer pide ayuda para su hijo, quien se sometió a una cirugía de páncreas y vesícula de alto riesgo, para pagar los gastos médicos.

Recuperación

El joven se recupera en una clínica particular, pues según la madre de familia, en el O’Horán le dieron de alta sin explicación.