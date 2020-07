Pide ayuda para caminar otra vez

Alcalde le lleva un burrito y le ofrece atención médica

En atención a una solicitud de apoyo, el alcalde de Umán, Freddy Ruz Guzmán, visitó a Margarita López Tziú, vecina de la comisaría de Yaxcopoil, y le entregó un burrito que le ayudará en la realización de sus actividades cotidianas.

Margarita López le comentó al primer edil que ella, a sus 58 años de edad, padece de diabetes y necesita de la valoración de un especialista que le dé un diagnóstico y el tratamiento o terapias que requiera para recuperar, poco a poco, su movilidad.

“Freddy, sé que no me ibas a fallar, hoy has venido a mi casa demostrando que tienes palabra y que apoyas a las personas cuando más lo necesitan, porque en la actualidad las cosas están muy caras y no había podido comprar el burrito sin tu ayuda, estoy muy agradecida contigo”, le dijo.

Ruz Guzmán se comprometió a estar al pendiente de la salud de ella y a través de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) del DIF Municipal, la atienda un especialista para que reciba un cuidado adecuado y de calidad con miras a que pueda caminar por sí sola otra vez.

“A lo largo de mi vida he tratado de ayudar a todos los que han acudido a mí, ya que el poder servir a las personas es un verdadero privilegio, sobre todo cuando me encuentro con algunas de ellas en diferentes puntos del municipio y ver que el trabajo realizado no ha sido en vano, sino que he puesto mi granito de arena para que muchos umanenses hoy tengan una mejor calidad de vida”, expresó Ruz Guzmán, según un comunicado.