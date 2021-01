Pide escuchar a Jesucristo

En Tzucacab se celebran misa del tiempo ordinario

TZUCACAB.— En la misa oficiada en la parroquia de San Francisco Javier, se celebró el bautismo de Jesús y el padre Ricardo Sabido Fernández pidió abrir el corazón y estar atentos al Señor.

En la ceremonia, que se transmitió por Facebook, el presbítero dijo que es la última de las fiestas del tiempo litúrgico de la Navidad, el bautismo del Señor.

“Esta fiesta pone fin al tiempo de la Navidad e inaugura el tiempo ordinario”, expresó el presbítero.

“El tiempo ordinario es para meditar y escuchar a Jesús en su vida pública y comienza con este acto de dejarse bautizar por Juan en el Jordán”, agregó.

“El bautismo de Jesucristo consagra, regenera y transmite vida”.

“Otro de los signos es del cielo que se rasgan, dice el evangelio de San Marcos, que vio que los cielos se rasgaban y que el espíritu descendía en forma de una paloma, esos cielos que se abren es porque no hay obstáculo entre lo divino y lo humano, porque no hay nada que los separe, los cielos están abiertos”.

“Con esto se abre el acceso para que la humanidad pueda ingresar a lo divino”.

Por último, dice el evangelio de Marcos que una voz en el cielo resuena y dice: “Tú eres mi hijo amado, esa voz del padre está legitimando la acción del hijo, está reconociendo quien es Jesús”.

“Jesús no es un rey más como los ha habido, no es un profeta más, no es un iluminado más, sino es el hijo amado, esta voz nos está señalando y aceptando como el mesías salvador”, concluyó.— MARTÍN CHAC BACAB