Pide fin de la pandemia

Custodios bajan a la Candelaria en iglesia de Sucopo

SUCOPO, Tizimín.— Aunque de una manera diferente, en la comunidad se iniciaron los festejos en honor de la Virgen de la Candelaria.

Tras la ceremonia eucarística que ofició el párroco Rigoberto Nah Chi, se llevó al cabo la bajada de la imagen a cargo de los custodios de la iglesia.

Con todas las medidas sanitarias, los feligreses participaron en la ceremonia y dedicaron porras y cantos a la Virgen.

El padre de la parroquia de Guadalupe de Tizimín fue quien invitó a la comunidad católica a que traten de llevar una fiesta de alegría respetando todos los cuidados de salud ante la contingencia por el Covid-19.

Posteriormente hizo una oración para pedir a la Virgen de la Candelaria que ayude a los pobladores a poder salir pronto de esta pandemia y llevar una fiesta religiosa con unidad y sin conflictos.

“Les invito a llevar la alegría desde adentro, con la nueva normalidad y cumplir con todos los cuidados de salud”, manifestó el padre.

Señaló que la iglesia se abrirá todos los días de 10:30 de la mañana y se cerrará a las 2 de la tarde para evitar aglomeraciones y posibles contagios del virus.

Medidas

Enfatizó la importancia de respetar las áreas marcadas y no encender veladoras frente a la imagen sino en la parte de atrás de la iglesia para evitar que se llene el templo y se propague el virus.

Recalcó que es una fiesta de alegría y no de pleitos, por lo tanto los que no alcancen ocupar espacio en la iglesia no deben molestarse.

Por otra parte, los custodios de la efigie señalaron que no habrá gremios ni reuniones como cada año y solo se oficiará una misa con los representantes de cada uno de ellos.

El 2 de febrero se llevará al cabo una procesión a bordo de dos vehículos por toda la comunidad, a fin de que todas las familias puedan ver y mostrar su fe a la Virgen.

Se invitó a los católicos a colocar un altar en la entrada de sus hogares y decorar sus calles para recibir a la imagen.— WENDY UCÁN CHAN