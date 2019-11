Pide protección síndica de Kanasín

Acude al Tribunal Electoral y acusa violencia política

Acompañada de integrantes de la asociación Mujeres Todas, Flor de Liz Xóchitl Delgado Caballero, síndica de Kanasín, acudió ayer en la mañana al Tribunal Electoral del Estado a solicitar un juicio de protección a los derechos políticos por la violencia política ejercida en su contra.

“Estoy triste porque se han pisoteado mis derechos como mujer, como ciudadana, como funcionario público. No me dejan ejercer mi trabajo, y más que nada es lo que yo quiero, trabajar, que se me entregue la documentación correspondiente que he pedido y se me ha negado en rotundas ocasiones”, expresó a las puertas del Tribunal en la colonia Itzimná.

Según dijo, en varias ocasiones solicitó las copias certificadas de todas las sesiones de Cabildo en las que ella participó, y que la petición fue por escrito al alcalde William Pérez Cabrera.

El plazo es de tres días naturales para que se entreguen las copias, las cuales solicita desde enero pasado y aún no se las entregan.

Flor de Liz precisó que entre los documentos que pide están el padrón de proveedores, tanto de obra como todo lo relacionado con la obra, nómina, presupuesto de egresos, sesiones de Cabildo, todo y ninguno se le ha dado.

María Eugenia Núñez Zapata, una de las activistas que acompañó a la regidora de Kanasín, dijo que es muy difícil que una mujer, en el caso de Xóchitl, rompa el silencio y este caso de violencia política contra las mujeres es reiterado en muchos municipios del estado desde que tomaron protesta los actuales ayuntamientos.

También dijo que ahora hay una legislación, a diferencia de antes que la presión era sistemática y tenía que acatarse.

“Xóchitl, no está sola, estamos varias agrupaciones e incluso el caso fue comentado en el Foro Nacional de Inmujeres que se realizó ayer en el Distrito Federal”, aseguro María Eugenia Núñez.

También estuvieron presentes las activistas Rita Farjat Vázquez, Irene Piña Albertos, Lidia Laucirica Guanche y Sonia Ruz Morales, quienes aseguraron que Xóchitl tendrá acompañamiento no solo de organizaciones locales, sino nacionales y el siguiente paso sería poner una denuncia penal, pero por lo pronto se seguirá investigando y se seguirá denunciando.

Xóchitl comentó que, al preguntar por qué no le entregan los documentos, el alcalde le señaló “que no le entregará documentación porque no va a permitir que yo le fiscalice sus cuentas”.— Luis Iván Alpuche Escalante

“Creo que Kanasín ya no puede esperar más, hoy por hoy temo por mi seguridad y la de mi familia y algo hay que hacer”, dijo la regidora síndico de Kanasín antes de entregar su escrito al Tribunal Electoral del Estado.

