Pide resultado, no un “circo político”

Locatario reparte culpas del daño hecho a Progreso

PROGRESO.— En las mutuas acusaciones entre Roger González Herrera, director del Consejo Estatal de Población, y el exalcalde José Cortés Góngora se ha montado todo un espectáculo de circo político de pueblo, opina Frank García Gómez, presidente de la Unión de Locatarios del mercado municipal de esta ciudad.

“Lo que queremos los ciudadanos es ver resultados de la auditoría a la anterior administración municipal y que presenten las denuncias correspondientes, porque todo parece más bien circo, maroma y teatro”, agregó.

González Herrera, asesor del alcalde Julián Zacarías Curi, expriista que ganó con el PAN, en un editorial publicado el lunes 4 declaró que “todos los exalcaldes y exalcaldesas” de Progreso “robaron y aprovecharon sus cargos para hacerse de enormes fortunas” y que Cortés Góngora “dejó un daño patrimonial al municipio de casi 100 millones de pesos”.

El lunes 11, Cortés Góngora, expriista que ganó con el Panal en 2015, replicó: “Que compruebe todo lo que dice, el que acusa debe tener las pruebas a la mano, no es solo hablar por hablar, no me robé nada, ni diez centavos, ese señor dice puras mentiras.

“Que le rasquen bien a las cuentas a ver qué encuentran y que presenten pruebas de lo que me acusan”, añadió.

Anteayer, González Herrera reviró: “El exalcalde José Cortés es un sinvergüenza que le hizo mucho daño a Progreso” y dijo que en breve lo denunciarán ante la Fiscalía del Estado.

Ayer, García Gómez comentó que ha seguido el tema y que Cortés Góngora y González Herrera han montado un espectáculo de circo político, y los ciudadanos que están como espectadores esperan ver un final con resultados de las autoridades municipales y estatales y se demuestre con hechos que hubo malos manejos en la gestión del exalcalde del Panal.

Destacó que a Cortés Góngora todo le aprobaron los panistas y priistas que formaron el Cabildo (2015-2018), fueron cómplices del daño que se le causó a Progreso.

Recordó que en el Ayuntamiento de Cortés Góngora hubo tres regidores del PRI, entre ellos Jorge Anatolio Méndez Basto, quien es también presidente del PRI municipal y ahora repite como edil.

“El PAN tuvo un concejal, los cuatro (regidores de oposición de 2015 a 2018) fueron cómplices de lo que hizo el anterior Ayuntamiento, apoyaron todo, incluso lo del caso de las costosas luminarias que no sirven”, expresó.

También comentó que al PRI lo tenía que derrotar el mismo PRI, los priistas apoyaron a Cortés Góngora para que gane la alcaldía y a ellos se sumaron los panistas.

En las elecciones pasadas, indicó, los mismos priistas hicieron que gane Julián Zacarías.— G.T.V.