Cierran un tiradero

Piden al gobierno de Seyé limpiar lotes que ensució

SEYÉ.— Ejidatarios de esta comunidad denunciaron ayer lunes que el Ayuntamiento invadió tierras del ejido y las usa como tiradero de basura.

Molestos, los campesinos cerraron ayer mismo el paso a los vehículos que llevan desechos al predio y exigieron que la Comuna limpie los caminos y terrenos que no pertenecen al lote asignado como tiradero.

Alfonso Cob, ejidatario posesionario de un terreno aledaño al predio utilizado como basurero municipal, se dijo harto de que el Ayuntamiento esté tirando basura en el camino a sus terrenos y hasta en su mismo lote.

“Aquí tiran animales muertos que se pudren; el basurero está a unos mecates de aquí, pero como está lejos no llegan ahí y botan su basura en mi terreno que está cerca”, indicó.

“Ya fui a hablar con la presidenta (municipal, la panista Lizbeth María Cauich Puch), pero no me recibe; fui muchas a veces a verla, me daban cita y luego me decían que no fue al Palacio porque está cansada.

“Hasta que un día la pesqué en su casa y le llevé un oficio que el comisario ejidal me dio donde dice que soy el posesionario del terreno y le pide que me apoye con la limpieza del terreno, pero me dijo que ella no recibe oficios y que yo lo lleve al Palacio con alguna de sus secretarias”.

Ayer los empleados de Aseo Urbano no pudieron entrar al terreno y la Comuna envío a policías municipales, quienes trataron de abrir a la fuerza el camino hacia el lote ejidal, pero al final desistieron.

Los policías municipales citaron a Alfonso Cob para que acuda hoy martes a las 11 de la mañana a platicar con la alcaldesa, pero él dijo que ya está cansado de dar vueltas y va a esperar a que sea la presidenta quien lo busque para llegar a un acuerdo.— Megamedia

Posesionario

El comisario ejidal de Seyé, José Burgos, llegó y confirmó que la asamblea ejidal le dio en posesión desde hace mucho tiempo el terreno a Alfonso Cob.

Lote ejidal

También dijo que el terreno donde está el tiradero municipal es ejidal y no es propiedad del Ayuntamiento de Seyé.

Hasta aguas residuales

En el basurero municipal se tira todo tipo de basura y, según los campesinos, pipas vierten sus aguas negras ahí, a solo tres kilómetros de la cabecera.

Hedor

La peste es insoportable en el tiradero, donde hay líquidos esparcidos, pequeños incendios de basura, y humos tóxicos.