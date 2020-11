Piden ampliar la pulpeada

No hay respuesta federal aún a una solicitud estatal

PROGRESO.— Rafael Combaluzier Medina, titular de la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables de Yucatán (Sepasy), dijo ayer que este 2020 es un mal año para la actividad pesquera en general y la captura de pulpo se desplomó a causa de diversos factores, entre ellos los constantes malos tiempos.

Entrevistado en este puerto, Combaluzier Medina informó que en lo que va de la temporada de pesca de pulpo, que abarca del 1 de agosto al 15 de diciembre, ya se capturaron unas 8,500 toneladas del molusco.

Afirmó que los volúmenes son bajos y, por ello, la Sepasy gestiona ante las autoridades federales que se amplíe el período de pesca de pulpo, pero aún no se autoriza.

Entre las causas de la baja captura, además de los malos tiempos, mencionó que se practica el buceo y dijo que este sistema de pesca que daña al molusco.

Señaló que no hay pesca furtiva porque el pulpo no está en veda, pero sí existe cuando está prohibida la pulpeada (del 16 de diciembre al 31 de julio).

Sostuvo que este año es muy difícil para la pesca, las capturas del pulpo son bajas, no se comparan con las del año pasado, hay demanda del producto, pero hay escasez porque no se ha podido pescar.— Gabino Tzec Valle

De un vistazo

Veda del mero

En cuanto al mero, el secretario de Pesca señaló que la veda no cambiará, será de dos meses (febrero y marzo).

Propuesta

Consideró que la veda debería ser de tres meses porque el recurso está muy afectado y es necesario protegerlo.

No hay pulpeada

A pesar que los puertos están abiertos a la navegación y no hay norte, la pesca de pulpo y especies de escama aún no se reanuda, porque las condiciones del mar no son propicias para la captura del molusco.

Lluvia y marejadas

Ayer a las 6 a.m. cayó fuerte lluvia y quedó nublado, lo que desanimó a los ribereños para salir a pescar, pues además las marejadas arreciaron.