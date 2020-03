Piden apoyar filtros en Valladolid

Vecinos solicitan sellar otras vías donde se ingresa

El Ayuntamiento informó ayer domingo que ante la emergencia por la pandemia de Covid-19, el alcalde Enrique Ayora hizo un llamado a los directores, titulares, jefes y coordinadores de la Comuna para apoyar en los filtros de sanitización instalados en las entradas de la ciudad, como parte de las medidas de higiene implementadas para aminorar el impacto de la enfermedad en el municipio.

“Todo vehículo que ingresa a la ciudad es sanitizado, con la debidas precauciones”, agregó el Ayuntamiento en Facebook.

Jannette Rojas comentó en esa publicación municipal: “Una observación, porque pienso es importante: por la entrada por donde está Lala no hay nada de vigilancia, y por ahí también entran vehículos a la ciudad”.

La Comuna le respondió: “Buenos días! Muchas gracias por tu sugerencia. Será tomada en cuenta”.

Daniel Moisés García Avilés, a su vez, escribió: “Ayuntamiento de Valladolid dejaron muchos puntos libres por todos lados y el que está por la Cámara de Comercio te revisan cuando quieren y a las 6 p.m. ya no hay nadie.

“En ese filtro de la Cámara hacen revisión, pero la mayoría de los vehículos da la vuelta por la gasolinera y se va por Zaciabil... (En) El de Santa Lucía, los vehículos se van por el hospital y así no sirve de nada un retén sanitario”, agregó.

Merly Uribe Álvarez, por su lado, indicó: “Por la salida a Carrillo Puerto no revisan nada, solo están conversando y eso que hasta Guardia Nacional hay, pero no he visto que paren a nadie”.

Sthepani Escalante Fernández le respondió que “tal vez les hace falta personal o insumos”.

Otros usuarios agradecieron a las personas que están a cargo de los filtros y se exponen a contagiarse de Covid-19.— F.E.S.

