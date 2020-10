Piden apoyo para mujer que dejó de caminar y hablar en Tizimín

TIZIMÍN.— Estela Marisol Dzib Osorio vive con una enfermedad repentina que le ocasionó la pérdida del habla y problemas neurológicos, por lo que requiere recursos para su atención médica.

La joven madre de 25 años de edad tiene tres hijos a quienes ya no puede atender tras su repentino cambio de salud.

Actualmente vive en un predio de la calle 29 entre 70 y 72 de la colonia Santa Rita, casi frente a unas conocidas piscinas.

Su mal comenzó después del paso del ciclón “Delta”.

Sus familiares recuerdan que la joven de pronto comenzó a convulsionar y un día se desvaneció.

“Desde ese día no volvió a ser como antes”, lamentaron sus parientes.

María del Rocío Dzib Osorio, hermana de Marisol, explicó que días antes de la tormenta tropical “Gamma” su hermana tenía problemas con su suegra, luego que su casa se inundó y el agua les llegaba a la cintura.

La familia se quedó sin sus prendas de vestir y algunas pertenencias.

Las pérdidas que sufrió tras el paso del huracán le causaron un “shok” que derivó en la enfermedad.

Sin embargo, su salud empeoró hace un par de semanas, ya que también se le dificulta caminar.

Sus familiares llevaron a Estela Marisol a una clínica particular, pero no mejoró, por lo que regresaron al Hospital San Carlos, donde la canalizaron al O’Horán, en la ciudad de Mérida, donde la estabilizaron.

Diagnóstico

María del Rocío dijo que le dieron una orden para consultar con un psiquiatra, pues presentó déficit neurológico, esquizofrenia y crisis de ansiedad.

Añadió que su enfermedad pudo surgir tras los problemas con su suegra y empeoró con la inundación de su casa. La hermana de Estela Marisol dijo que urge acudir con el psiquiatra, pero no tienen recursos para trasladarse a Mérida. La mujer no puede valerse por sí misma y ya no puede atender a sus hijos, por lo que su hermana se mudó con ella.

En el Ayuntamiento se informó que la paciente no ha ido a solicitar de nuevo algún apoyo, incluso recibió una despensa y su primer traslado a la ciudad de Mérida.— WENDY UCÁN CHAN