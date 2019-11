Un llamado a ayudar a localizar a “Lucas”, un perrito salchicha que tiene un peculiar corte en la oreja y una cicatriz en la espalda, moviliza a vecinos de Telchac Puerto desde que el can se extravió este lunes 18 de noviembre.

La foto de la mascota, compartida en la solicitud de ayuda para localizarla, llama de inmediato la atención porque se ve a “Lucas” mirando a la cámara y la peculiar cortadura de su oreja derecha.

Wilma Mac relata que ella vio por última vez a “Lucas” el lunes 18 a las 9 de la mañana en su casa, en un predio sin número de la calle 36 entre 27 y 29 de la colonia Fátima en Telchac Puerto.

“Antes de salir para el trabajo le di de comer y agua; cuando regresé a las 5 de la tarde, ya no estaba” en la vivienda, relata Wilma, en breve entrevista.

Wilma no sabe si su mascota salió por accidente del predio o si alguna persona la robó.

Sobre el corte en la oreja de “Lucas”, Wilma dice que no sabe si es un rasgo hereditario o consecuencia de alguna lesión.

“Lo de su orejita no sé por qué está así. Yo lo adopté hace cuatro meses porque su exdueña no lo podía cuidar y me lo regaló”, narra.

“La cicatriz en su espalda, me dijo la que era su dueña, que lo tenía amarrado y el que él intentó entrar en la casa y como la puerta era de lámina, una punta lo lastimó” , dice Wilma a la pregunta sobre ese rasgo distintivo de “Lucas”.

A otra pregunta, responde que “Lucas” está bajo tratamiento médico porque “cuando llegó a mí estaba muy anémico y con miles de garrapatas y tenía una infección. Yo lo llevé al veterinario” .

“Ya han pasado 24 horas de que desapareció mi bebé y aún no hay noticias de él”, publicó Wilma esta noche en su red social.

“Ojalá que aparezca porque yo lo quiero mucho”, dice Wilma en la breve entrevista.

Si alguien tiene información sobre el peculiar perrito se puede comunicar al teléfono 9994-70-65-25.