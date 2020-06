Piden ayudar a campesinos en Dzidzantún

Pérdidas por un ciclón en parcelas

DZIDZANTÚN.— Cuantiosas pérdidas en el campo dzidzantunense ya ocasionaron las inundaciones de los últimos tres días, pues los productores perdieron la inversión de dinero y tiempo dedicados a los cultivos.

David Lizama García dijo que por las lluvias del ciclón “Cristóbal” perdió 30 mecates de cultivo de papaya maradol, que representan pérdidas superiores a los cien mil pesos.

“Prácticamente todo está perdido, no se puede hacer nada, no se puede pelear con la naturaleza, por eso cualquier ayuda que llegue del gobierno es buena; no solo yo estoy afectado, sino somos muchos productores del campo que nos encontramos en esta situación”, destacó.

José Jesús Yam Cauich, quien trabaja en la unidad hortícola Santa Úrsula, dijo que su plantío de calabaza, pitahaya y dos motores de riego resultaron siniestrados por las inundaciones a causa de las lluvias.

Afirmó que estaba a punto de comenzar la cosecha de calabazas y pitahaya, y que sus pérdidas superan los veinte mil pesos.

Otros productores dijeron que necesitan ayuda de los gobiernos estatal y federal, ya que con la cosecha iban a ayudar al sustento de las familias, pero ahora será más difícil salir adelante.

El alcalde Ismael Aguilar Puc, a su vez, hizo un llamado al gobierno de Mauricio Vila Dosal, al presidente Andrés López Obrador, a los diputados locales y federales y a los senadores, para que ayuden a los campesinos de Dzidzantún cuyas milpas fueron destruidas por “Cristóbal”.

“Sumemos esfuerzos, estoy en la mejor disponibilidad de sumar esfuerzos con el gobierno del estado, el gobierno federal para que los tres niveles de gobierno podamos ayudar a los productores de Dzidzantún, sobre todo en este momento tan difícil que están pasando, ya que sus plantíos fueron severamente dañados por las lluvias que han estado cayendo en estos últimos tres días”, señaló.— Miguel Ángel Rojas Tamayo