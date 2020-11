Piden donar víveres para los tabasqueños

MOTUL.— Javier García Valencia, quien dijo ser pastor en Tabasco, pide a la comunidad motuleña su solidaridad con los tabasqueños que afrontan inundaciones por las lluvias, el desbordamiento de ríos y el desfogue de las presas.

Solicita donativos de alimentos no perecederos, como frijoles de lata o de bolsa, no granos porque no pueden cocinar los tabasqueños en sus predios inundados.

También pide donar arroz precocido, atún, agua y productos de higiene.

Dice que Mario Abraham Tec Celis, comisario de Santa Cruz Pachón, recibe los donativos en el centro de acopio ubicado bajo el Palacio Municipal, de 9 a.m. a 2 p.m.— Mauricio Can Tec