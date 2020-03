Piden el cierre de Motul

La prevención del Covid-19 llega a taxis y mototaxis

MOTUL.— Como parte de las indicaciones del Ayuntamiento para prevenir el contagio del coronavirus de 2019 (Covid-19), el Sindicato de Taxistas Unidad y Fuerza empezó ayer miércoles a desinfectar sus vehículos y a aplicar gel antibacterial a los pasajeros antes de subir a las camionetas tipo Van.

De acuerdo con un comunicado del Ayuntamiento, desde temprano, a los pasajeros se les aplicó gel antibacterial en las manos antes de subir a las unidades.

Cuando los taxis retornaban de Mérida, los choferes desinfectaban inmediatamente sus vehículos de forma minuciosa.

El comunicado generó ayer mismo 29 comentarios en la cuenta de la Comuna en Facebook, entre ellos varias quejas de usuarios de los taxis colectivos.

“Está muy bien que se tomen las medidas necesarias para proteger nuestra salud, pero hoy viajé y no prendieron el aire acondicionado, que como medida de seguridad. Yo no he escuchado que no poner el aire ayude, y todo el pasaje sudando!”, escribió Yaris Baquedano.

Pasajeros incómodos

“Les habían dicho a los taxistas que no prendan el aire pero que mantuvieran las ventanas abiertas, o sea, la orden se dio, pero ellos no la respetan. Qué incómodo viajar con las ventanas cerradas sin clima”, le respondió Jaqueline Chalé.

“De hecho, se ha prohibido el uso de aire acondicionado, ya que éste mantiene vivo más tiempo el virus, pero sí debieron bajar las ventanas del transporte, porque con este calor ya me imagino cómo viajaron de incómodos”, coincidió María José Pech Huh.

En un comentario aparte, el usuario “Isaí Rt D” se quejó: “Nada sirve si dejan pasar a extranjeros, acabo de ver a un asiático con un cubre bocas aquí, en Motul, y lo puedo comprobar, y varios turistas. No lo niegue, señor Roger Aguilar (Arroyo, alcalde). No ha cerrado el pueblo ante esta contingencia. Exijo, yo como ciudadano, que cierre el acceso. Responda este comentario, por favor”.

Ayer mismo, de acuerdo con otro boletín municipal, la Dirección de Transporte de la Comuna comenzó a desinfectar los mototaxis que laboran en la ciudad.

Según el Ayuntamiento, personal de Transporte estará de forma permanente en cinco lugares para esa labor: en el mercado 20 de Noviembre (uno en la calle 28 y otro, en la 29-Diagonal), enfrente de la tienda Coppel, en el mercado Felipe Carrillo Puerto (paradero del sindicato Trimadsmy) y en Bodega Aurrerá.

El director de Transporte municipal, José David Chan Chuc, dijo que esta labor se realizará a diario hasta el lunes 20 de abril, debido a la emergencia por el Covid-19.

En respuesta a este segundo boletín en Facebook, Idmel Chim comentó: “El virus se detiene si la gente se queda en casa, la fumigación es buena, pero no detiene el contagio; las autoridades federales deben declarar estado de emergencia y detener lo más posible la propagación del virus aislando a la gente en sus hogares.

“No crean que el poder mágico del gel o la fumigación lo va detener; lo único que hace es atrasar el contagio, mas no detenerlo...”.

De acuerdo con otro comunicado, el alcalde se reunió anteanoche martes en Palacio Municipal con los representantes de las agrupaciones de transporte colectivo y los exhortó a adoptar medidas de higiene para prevenir contagios del Covid-19.

El primer edil expuso algunas medidas que el Ayuntamiento realiza para prevenir la propagación del Covid-12, y escuchó las inquietudes de los taxistas.

Los representantes de los grupos transportistas coincidieron en que se necesita implementar medidas de higiene para apoyar los esfuerzos gubernamentales.

Entre las medidas de prevención que se acordaron están: desinfectar las unidades antes de abordar otro pasaje y facilitar gel antibacterial a los pasajeros antes de abordar el taxi.

“Si todos ponemos de nuestra parte, podremos evitar que el virus entre a nuestra bella ciudad o que la afectación sea mínima”, les dijo Aguilar Arroyo.— Mauricio Can Tec

