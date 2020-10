Piden internet gratis para 100 estudiantes

En Tigre Grande temen deserción escolar sin apoyos

TZUCACAB.— Padres de familia de la comisaría de Tigre Grande piden la instalación de internet gratuito para los estudiantes.

Informaron que pasan serios apuros para que sus hijos estudien en línea; la falta de internet y de teléfonos celulares son limitantes que pueden propiciar una deserción escolar masiva, advirtieron.

Comentaron que a diario luchan para pagar internet para que sus hijos sigan sus estudios y hay familias donde tienen hasta cinco hijos y el pago de internet es alto.

Señalaron que en la comisaría hay dos sitios donde se venden fichas para acceder a internet, a $9 la hora o $15 por cuatro horas.

“En mi caso tengo un hijo que estudia su carrera, por lo que tengo que comprar una ficha para siete horas, aparte otro está en primaria y uno más estudia la secundaria”, señaló José Cecilio Caamal Vázquez.

“Así como yo hay varias familias que tienen hasta cuatro hijos estudiando y pasan los mismos apuros, hay quienes solo cuentan con un celular; hay quienes no tienen y piden que otros les manden las tareas, pero esto también les cuesta porque tienen que pagar ficha y gratificar a la persona que lo presta”.

“En la población hay al menos dos estudiantes por casa y las carencias pueden causar que dejen la escuela, por eso estamos pidiendo internet gratuito para ayudar a todos los estudiantes de Tigre Grande”, señaló.

Desembolso

El comisario municipal de la población, Santiago Mex, dijo que cada padre de familia gasta en internet un promedio de $60 a $100 semanales por cada estudiante y hay quienes tienen hasta cuatro hijos y ahora todo es por internet.

Tigre Grande se encuentra a unos 50 kilómetros de la cabecera municipal.

“No hay un trabajo y se paga hasta $700 a la semana, por lo que prácticamente se gana solo para fichas de internet, si esto continúa puede haber deserción escolar y no es porque no quieran, sino porque los jefes de familia no podrán sostener los gastos.

Caamal Vázquez indicó que comunidades de Quintana Roo ya cuentan con servicio gratuito de internet para los estudiantes “y requerimos el servicio también en nuestra comunidad”.

“Ya fuimos a ver al presidente municipal para ver de qué manera nos puede ayudar, pero no estaba en el municipio; insistiremos porque es para el beneficio de todas la población”.

Detalló que los beneficiarios serían unas 45 familias y más de 100 estudiantes.— Martín Chac Bacab

