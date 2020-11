Piden menos pibes

La contingencia y ciclones afectan la tradicional venta

TIZIMÍN.— Las crisis económica por el Covid-19 y los recientes fenómenos meteorológicos ocasionaron que las personas que se dedican a la elaboración de mucbipollos tuvieran menos ventas que en años anteriores.

Neguiby Jiménez Perera, quien se dedica a esta actividad desde hace 30 años, dijo que de 30 piezas que preparaba el día 2, en esta ocasión fueron solo 15, y a pesar que los insumos para la elaboración registraron incrementos, trató de mantener el mismo costo de 2019.

“El grande lo vendí a 450 pesos, el mediano en 300 y el pequeño en 200, porque estoy viendo cómo está la situación económica de muchas familias y no podemos subirle el precio porque venderíamos menos”, comentó.

La hoja del plátano se consigue hasta en 30 pesos en el mercado municipal y el espelón, que costaba 15 pesos, incrementó a $25, en tanto que otros ingredientes como la manteca, huevo y la carne de pollo y de puerco mantienen sus precios.

Las bajas ventas también se debieron a la suspensión de clases, pues no se realizó el tradicional Hanal Pixán.

En todo el tiempo que lleva dedicada a esta actividad iniciada por su madre María Candelaria Perera Kuyoc, es la primera vez que le toca vivir esta temporada sumamente difícil para todas las familias. Buena demanda

Neguiby Jiménez Perera también vende tamales horneados a 20 pesos cada uno, los cuales tienen mejor demanda, pues la gente no tiene dinero para comprar uno de tamaño grande o mediano.

“Son temporadas difíciles, conozco gente que de plano no tiene para comer y de ahí decidí no subirle el precio a mi venta. Quiero decirles que Dios no castiga, son pruebas que nos pone y nos invita a reflexionar qué estamos haciendo mal”, expresó.

La mujer confía en que las ventas mejoren cuando se realicen los rezos de la octava el próximo fin de semana o al finalizar el mes.

Actualmente solo labora con encargos al número celular 98-61-03-33-79 o en su domicilio ubicado en la calle 49-A de la colonia San José Nabalam.

“Ojalá y podamos vender un poco más, aconsejo a la gente ahora que se aproximan los aguinaldos y que a muchos les adelantarán la mitad, que lo cuiden, porque no sabemos en qué momento lo vamos a necesitar para alguna emergencia o alguna situación como las que nos está tocando vivir”, concluyó.

En las redes sociales también se ofrece este delicioso manjar, pero con precios hasta de 600 pesos. — isauro chi díaz