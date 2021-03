Piden multar en Sitilpech a quien ande sin tapaboca

SITILPECH, Izamal.— Vecinos se dicen preocupados porque hay una ola de contagios de Covid-19 en esta comisaría y las autoridades estatales y municipales “no obligan” a los enfermos a confinarse en sus casas ni sancionan a quienes no usan tapaboca cuando salen a las calles o espacios públicos.

En lo que va de este año, seis vecinos de la comisaría ya fallecieron; de unos se dijo que murieron por causa natural, pero otros oficialmente perecieron por el Covid-19.

Anteayer martes fue sepultado un vecino que falleció de Covid-19 y, debido a que la semana pasada fue visto realizando sus actividades habituales, los vecinos se sorprendieron al enterarse que murió de ese mal y que por eso ni lo velaron.

“No sabemos qué va a pasar, pero esto de los muertos a últimas fechas está raro; ahora sabemos que al menos hay varios que convivieron con el primer difunto de Covid (un vecino de la comisaría que murió el 10 de febrero) y están enfermos, entre ellos el que murió este martes (anteayer); entonces esta cosa del virus no se controla porque las autoridades no aíslan a las personas”, dijo un vecino.

Policía sanitaria

“Es verdad que la gente igual no se cuida; muchos ya no usan el cubreboca. Las autoridades municipales deben enviar brigadas de seguridad pública y multar a quien no lo esté usando.

“Muchos ya hasta se dan el lujo de salir con la familia sin cubreboca ante las autoridades que no hacen nada por verificar lo que pasa en Sitilpech”, afirmó.

Otro vecino dijo: “La gente está con el temor de que los casos se propaguen de más.

“Así como hay gente que se cuida, hay gente que no se cuida. No sabemos si los familiares de los contagiados están en cuarentena o salen a comprar en las tiendas.

“Todos somos adultos (para decidir) si queremos vivir para estar con la familia o deseamos que mueran; entonces, ojalá que la gente entienda que estamos en una crisis de salud”, agregó.

Se averiguó que hay familias en confinamiento porque se sospecha que tienen Covid-19, pero un integrante sale para hacer las compras.— Megamedia