Piden multas en Izamal

Proponen que se sancione de día, “aunque duela”

IZAMAL.— Vecinos de esta ciudad opinan que la Policía Municipal debe vigilar más de día que de noche que la gente cumpla las medidas que previenen los contagios de Covid-19 y poner multas, “aunque duela”.

El gobierno estatal restableció la “ley seca” del jueves 16 de julio al 15 de agosto y ordenó que desde el jueves 16 los negocios no esenciales cierren a las 6 p.m. y la Policía sancione a quienes transiten en las calles de 10:30 p.m. a 5 a.m. porque se usa la reserva de camas hospitalarias para enfermos de Covid-19.

Consultado sobre la situación del Covid-19 en esta ciudad, el vecino Santiago Pérez opina: “Creo que el problema está en el día; la gente no está colaborando: vemos adultos, hombres y mujeres, caminando en las calles y familias con hijos menores de edad paseando en moto.

“Entonces, desde ahí hay problemas porque la gente no obedece. (Los policías) Deberían de poner multas, (será) una medida no buena, pero efectiva para que nadie salga”, considera.

Mauricio Euán, a su vez, señala que “de día, en las tiendas hay letreros de que solo puede acceder una persona y no pueden ingresar adultos mayores y niños, pero hay quienes vienen con sus familias a comprar y los dejan en el parque (principal) y todos ahí se arremolinan.

“Entonces, la Policía debe vigilar ahí”, agrega.

Juan Miguel Tun, por su parte, afirma: “Unos cumplimos al salir a comprar la cena solos, pero otros no; entonces, la gente no está colaborando.

“La culpa no es del gobierno estatal o municipal, es de quienes no entienden que no hemos regresado a la normalidad y confundieron las cosas, así que el virus sigue aumentando en Izamal.

“Lo mejor, creo, aunque duela, es multar a la gente que no cumpla”, coincide.— José Candelario Pech Ku

De un vistazo

Calles casi desiertas

En un recorrido realizado anteanoche, se observó a pocas personas en las calles y que patrullas de la Policía de Izamal, que dirige Ángel Teodoro Cauich Can, vigilaban que se cumpla la restricción de la movilidad ordenada por el Ejecutivo.