Piden no acosar a pacientes

En Temax invitan a aislarse apenas se tenga síntomas

TEMAX.— No hagan chismes o “bullying” a los enfermos, y no sientan vergüenza de llegar a tener la enfermedad, dijo el alcalde Jorge Wílbert González Escalante a los habitantes del municipio ayer martes, tres días después que la Secretaría de Salud de Yucatán informó el sábado 23 que detectó el primer caso de Covid-19 en Temax.

El edil además pidió “encuarentenarse” apenas presenten síntomas sospechosos de Covid-19, como fiebre, tos y dolores.

“En este primer caso… se dieron hechos donde la verdad nadie sabía cómo manejar la situación, ni los propios familiares del paciente ni nosotros como autoridad, porque era nuestro primer caso”, afirmó el regidor.

“Esto no es vergüenza, tener esta enfermedad no es vergüenza, no es un hecho del que nos avergoncemos, porque de alguna manera nos contagiamos”, expresó.

“El paciente que tenemos es una persona que nació, creció y vive en Temax; por cuestiones de su trabajo, que va y vuelve, de alguna manera fue contagiado.

“Él regreso para hacer su cuarentena en su casa, en donde vive él, en Temax.

“Esta familia está en cuarentena, aislada. Están portándose de una manera responsable y tienen todo el apoyo del Ayuntamiento”, declaró el alcalde.

En reiteradas ocasiones, el presidente municipal exhortó a no sentir vergüenza, a no ocultar la enfermedad en caso de tener síntomas y a no hostigar ni generar chismes contra los enfermos.

Recordó que el Ayuntamiento no diagnostica ni atiende a enfermos de Covid-19 y que la Secretaría de Salud estatal tiene el teléfono 800-Yucatán (800-982-2826) para atender (en español y maya) exclusivamente a personas con síntomas sospechosos de Covid-19.— Miguel Ángel Cárdenas Pech