Piden no desistir en formar al hijo

Invitan a sembrar amor y justicia, aunque se enojen

SISAL, Hunucmá.— Ayer domingo, a las 10 de la mañana en la iglesia de San José de este puerto, el padre Francisco Kantún Medina celebró la misa de Clausura de Catecismo para el grupo Iniciales de la Eucaristía y entregó la Biblia a seis niños.

“La palabra de Dios es la semilla más grande que van a recibir”, les dijo.

En la misa, el sacerdote habló del alza de casos de Covid-19. “Al final de las campañas (de las elecciones del domingo 6), el único ganador fue la pandemia (de Covid-19). No entendemos”, dijo.

El presbítero indicó que en el Evangelio de ayer, Jesús presenta la parábola del sembrador, quien solo coloca las semillas en la tierra.

“Tú siembra, lo demás déjaselo a Dios. Así como la semilla de mostaza es muy pequeña y al final se convierte es un inmenso árbol, así es la vida que nos toca vivir. Lo que el Señor nos enseña es que si no sembramos, no cosechamos; solo el que siembra cosecha; el que no siembra no cosecha. Es necesario hacerlo.

“Y esto es para lo padres, pues muchas veces pensamos que ya nos cansamos de aconsejar a nuestros hijos, al grado de fastidiarnos, pero el Señor nos dice: Tú siembra y sigue sembrando, hasta que algún día veas el resultado.

“Los niños son tierra fértil, hay que abonarlos para que sean buenas semillas. Hay que sembrar en ellos amor y justicia. Aunque sea poco algo vamos a cosechar, así que papás hay que seguir sembrando en ellos lo bueno, aunque a veces los hijos se molesten o fastidien.

“Hay que esforzarnos y seguir adelante. Pese a que a veces cometamos los mismo errores, no hay que desistir en sembrar; tal vez nosotros no veamos la cosecha, pero los que quedan en nuestro lugar sí”, dijo.— María Inés Castilla

De un vistazo

Sorteo

Luego de la misa de ayer, el padre Francisco Kantún Medina hizo la rifa de productos que varias personas donaron.

Boletos vendidos: 282

Se recaudaron $14,100 con los boletos, cada uno a $50.

Para cuatro sisaleños

El sorteo se hizo para ayudar a los sisaleños María Hernández, Lola Balam, ambas con cáncer; Francisco “Don Chono”, enfermo de los riñones, y Marco, “Don Bozo”, con secuelas del Covid-19, para que compren medicinas.

Ayudar sin esperar retribución

El padre agradeció a los que apoyaron a esta causa y dijo “que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, esto es ayudar”.