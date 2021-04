Piden propuestas, no agresiones, en Peto

Cronista invita a reflexionar sobre la mejor opción

PETO.— A unos días del arranque de la campaña electoral rumbo a la alcaldía, Arturo Rodríguez Sabido, cronista de la población, señaló que es importante que los candidatos se centren en hacer propuestas y no en descalificaciones.

Escenario

Destacó que, debido a que será una campaña diferente, donde se deben evitar aglomeraciones, esto podría ocasionar agresiones entre los candidatos a través de las redes sociales.

“Por lo que hemos visto en campañas anteriores, suele haber agresiones, pues muchos aún no entienden que después de un proceso electoral todos se quedan en el mismo barco.

“Después de las elecciones suele haber una división en la sociedad, donde durante tres años los que hayan llegado al poder son los únicos que toman decisiones, sin considerar a los demás.

“Lamentablemente en tiempos de política hay familias que se dividen y hay amistades que se pierden, por el enojo de no llegar y eso no puede seguir sucediendo. Por eso, más que agredir, los candidatos deberían enfocarse en hablar de sus planes y proyectos, pero que no solo se limiten a decir qué van a hacer, sino que nos digan cómo lo van a hacer”.

Rodríguez Sabido invitó a los aspirantes a hablar de proyectos viables, que sean posibles de realizar.

La mejor opción

Señaló que también, como sociedad, se debe respetar la decisión de la mayoría y por eso, después del proceso electivo, se debe buscar coincidencias para trabajar y lograr un desarrollo en la comunidad.

Indicó que el panorama es amplio, “son varios los candidatos y es importante escucharlos para conocer sus propuestas de trabajo y con base en eso buscar la mejor opción para la comunidad.

“Lo que queremos es que el ganador sea Peto, no debemos olvidar que el voto es libre y secreto”.— MIGUEL ÁNGEL MOO GÓNGORA