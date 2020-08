Piden reabrir las marinas de Yucalpetén el sábado 15

Sugieren que los yates retornen a su marina diario

PROGRESO.— La Asociación de Marinas y Servicios Náuticos de Yucatán ya solicitó oficialmente a las autoridades marítimas, municipales y estatales que autoricen que las marinas de Yucalpetén abran a partir del sábado 15 para se aprovechen los últimos 15 días del verano y se frene el éxodo de embarcaciones de recreo al Caribe mexicano.

Mario Esquivel Ríos, presidente de esa asociación civil, dijo que las marinas pasan por serios problemas.

Reiteró que las embarcaciones de recreo se llevan a Cancún y Riviera Maya, debido a que en Yucatán se suspendió la navegación de recreo desde el 16 de julio, por segunda vez en lo que va de la pandemia de Covid-19.

Indicó que unas 500 embarcaciones recreativas, entre lanchas y yates, se llevaron al Caribe mexicano, pero sin marineros.

Afirmó que en Yucalpetén quedan unas 1,000 naves y el personal que las atiende está sin trabajo porque las embarcaciones no navegan.

Subrayó que la asociación pide que desde el sábado 15 reabran las marinas y se permita la navegación recreativa, pero las autoridades vigilen que se cumpla el protocolo de prevención de Covid-19.

“La navegación recreativa debe ser controlada de 6 de la mañana a 6 de la tarde, que las embarcaciones de recreo salgan de las marinas y retornen a esas instalaciones, ninguna debe quedar fondeada frente las playas”, propuso el dirigente.

Consideró que con esa medida se controlará la navegación recreativa, que no sea las 24 horas.

“Si la venta de bebidas alcohólicas fuera 24 horas del día, no habría control de las autoridades, tiene que ser con horario; es lo mismo que se propone para la reapertura de las marinas y la navegación de recreo: que sea controlada, con horario y no queden fondeadas frente las playas para que no naveguen a la hora que les dé la gana a sus propietarios”, enfatizó Esquivel Ríos.

Expresó que en representación de las marinas de Yucalpeten hizo la petición a las autoridades municipales, estatales y marítimas para que autoricen la reapertura de esas instalaciones que pasan por serios apuros económicos, los marineros no tienen trabajo y también para que los dueños de las embarcaciones salgan a navegar, pero con las debidas medidas sanitarias y con vigilancia estricta de la autoridad.— Gabino Tzec Valle