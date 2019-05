Piden reubicar empresa que se quemó en Umán

UMÁN.- Unos 80 vecinos del fraccionamiento Paseos de Itzincab se reunieron anoche miércoles en una cancha de la zona con el objetivo de tomar acciones contra la empresa Biosistem México S.A de C.V Ecolsur.

El viernes 17 se registró un incendio en la empresa, por lo que piden su reubicación. Hasta el momento los representantes de la empresa y las autoridades no han informado la causa del siniestro.

Con la presencia del director de Gobernación del ayuntamiento de Umán, Daniel Alejandro Alvaréz Correa, y del delegado del fraccionamiento Paseos de Itzincab, Henry Araujo, se realizó la junta vecinal.

Se leyó la denuncia interpuesta el martes 21 a la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente con oficio GOB/080/2019, por el incendio de la empresa Biosistem y los daños ecológicos a la zona.

Los vecinos exigen una explicación oficial de lo ocurrido, ya que temen que ocurra una tragedia similar en la misma empresa o las que se encuentran cerca debido al manejo de productos, por lo que piden que sea reubicada a una zona no habitacional.

“Nosotros como Ayuntamiento ya hemos interpuesto la demanda correspondiente a Profepa para que clausure, ya que los permisos con los que cuenta la empresa son federales, no podemos clausurar porque se pueden amparar ante un juzgado federal y seguir trabajando, es por eso que tenemos que contar con el apoyo de los vecinos, porque necesitamos un 90% de las firmas de los habitantes del fraccionamiento para solicitar su cierre”, comento Alvaréz Correa.

La empresa tiene unos 16 años trabajando en el lugar y cuenta con los permisos federales de Profepa, Seduma y Protección Civil estatal, por lo que es necesario el tener el mayor número de firmas para respaldar estas acciones.

” El problema es que es un almacén de residuos como aceites y material hospitalario, dicen que trabajan en pro del medio ambiente pero no es verdad porque ellos no cumplen con las normas necesarias ni para sus mismos empleados, por lo que no podemos permitir que estas empresas ocasionen un accidente y sigan funcionando como si nada”, comentó Andrés Jesús Carrillo Rosado.