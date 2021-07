Piden ''suspensión condicional'' del proceso penal 5 exediles de Progreso

La defensa de cinco de los 11 exregidores de Progreso imputados por cohecho solicitó al Juzgado Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral audiencia para plantear la Suspensión Condicional del Proceso Penal.

El juzgado programó una audiencia el próximo 23 de julio para resolver sobre la solicitud, de acuerdo con un comunicado.

Como informó el Diario, en un caso inédito en Yucatán las 11 personas que formaban el Cabildo 2015-2018 de Progreso fueron imputadas a proceso penal acusadas del delito de cohecho.

Se les acusa de que el 23 de diciembre de 2016, en funciones como regidores, cada uno recibió 110,000 pesos para la suscripción de un contrato para la prestación de servicio de alumbrado público entre el Ayuntamiento y una empresa.

El pasado lunes, tras audiencia de 10 horas, la jueza de Control de Progreso, Diana Yadira Garrido Colonia, vinculó a proceso penal a los 11 exediles.

¿Qué es la suspensión condicional del proceso?

En el comunicado difundido hoy se explica que de acuerdo con el artículo 191 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) la suspensión condicional del proceso es un planteamiento que formulan el Ministerio Público o el imputado.

Debe incluir un plan detallado de pago de la reparación del daño y el sometimiento de las personas imputadas a una o varias de las condiciones previstas en la ley, que garanticen una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido y que, en caso de cumplirse, pueda dar lugar a la extinción de la acción penal.

La Suspensión Condicional del Proceso establece que procederá siempre y cuando el auto de vinculación a proceso del imputado se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de cinco años, que no exista oposición fundada de la víctima u ofendido y que no hayan transcurrido dos años desde el cumplimiento o cinco años desde el incumplimiento de éste.