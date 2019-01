Pierde el control de su moto y derrapa en Mocochá

MOCOCHÁ.-La falta de precaución al pasar un tope provocó que un motociclista derrapara, con saldo de una persona lesionada.

Alrededor de las ocho de la mañana, Victoriano May Euán, de 44 años de edad, sufrió un accidente cuando circulaba con su motocicleta Italika de color negra 150 c. c. sin placas de circulación, que perdió el control del manubrio lo que ocasionó que derrapara en la carretera.

Por el fuerte impacto, May Euán quedó tirado en plena calle quejándose de un fuerte dolor, mientras que su moto quedó tirada a la orilla de la carretera.

Datos recabados señalan que el conductor de la moto circulaba con dirección de Oriente a Poniente, al llegar a la entrada de Mocochá, frente al módulo del centro de salud, al parecer orilló al pasar el tope provocando que pierda el control del manubrio y derrapar.

Al lugar de los hechos arribo la ambulancia 21L de la Secretaria de Seguridad Publica al mando del paramédico Fernando Pech, quien aplicó los primeros auxilios para posteriormente trasladarlo a la clínica del seguro social de Motul para su atención correspondiente.

Al lugar arribaron los elementos de la policía municipal al mando del comandante Mario Macias, que dio fe de los hechos para deslindar responsabilidades, mientras que la moto se resguardo en la dirección de seguridad pública. – MAURICIO CAN TEC