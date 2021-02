“Pierden” festejo en Tizimín

Profesor lamenta la cancelación del carnaval 2021

TIZIMÍN.— En un recuento de cómo se vivía el carnaval hace unos años, el historiador de Tizimín lamenta que por vez primera se cancele el festejo después de realizarse durante más de 200 años de manera ininterrumpida.

El conocido historiador Luis Pérez Salazar señala que a raíz de la pandemia varios eventos se han cancelado, pues hoy los tizimileños no solo han perdido su feria tradicional sino también el carnaval.

“Es algo difícil que nos toca asimilar y no sabemos si el otro año también se tenga que cancelar, pues hasta que no tengamos la vacuna contra el Covid-19 no sabremos”, afirmó el profesor.

“Por años Tizimín ha disfrutado de sus carnavales, noche de fantasía, máscara, algarabía y costosos trajes que se lucen por las calles, como señal que estamos de fiesta, lamentablemente hoy no hay nada de eso, solo nos queda cuidarnos y confiar en que pronto volverá la fiesta carnavalesca”, agregó.

Pérez Salazar recordó que antiguamente los tizimileños salían con antifaz por las calles y con trajes que ellos mismos confeccionaban sin gastar un peso, usando únicamente la creatividad.

A principios del siglo XX, los paseos se hacían en las calles aledañas al Centro y las festividades se concentraban frente al Palacio Municipal, y a las 8 o 9 de la noche concluían las actividades porque no había servicio de energía eléctrica.

Las decoraciones eran algo sencillas, pues solo se usaban palmeras y papel crepé de colores, sin tanto gasto de lentejuelas.

“Además podíamos disfrutar de las noches culturales donde había poesías y poemas”, indicó.

“En verdad que Tizimín se vestía de fiesta, era notorio que había carnaval porque incluso en las calles donde bailaban las estudiantinas se iba leyendo el bando del rey y cada vez hacía modificaciones bromeando con la gente, como una manera de divertirse”, recordó.

En los años 60’s se comenzó a implementar la renta de carros alegóricos y ya habían más grupos que se unían y preparaban sus mejores trajes para lucir desde plumas, penachos y lentejuelas.

“Se apagó”

Sin embargo, con la apertura de Disco Stravaganza el carnaval se volvió más elegante, pero como todos los grupos se concentraban en el lugar para bailar y participar en los concursos, ya que era más espectacular, se fue apagando el carnaval en el centro de la ciudad.

Aunque recuerda que las batallas de las flores era lo más esperado, la gente se subía a los techos de las calles y se tiraba huevos, tomates, naranjas e incluso preparados de detergente de lavado con agua o lodo.

“Era una euforia que se vivía en las calles y que con los años se fue acabando y prohibiendo, pues no faltaban autos dañados o personas lesionadas con los naranjazos”, comentó.

Dijo que después de tantos años, por primera vez se canceló el carnaval, lo que lamenta la gente pues hoy estarían de fiesta.— WENDY UCÁN CHAN