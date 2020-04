Pierden su empleo

Trabajadores del Sur reciben solo el 50% de sueldo

TZUCACAB.— Debido a la crisis por la contingencia por el coronavirus, la hacienda Thul, que la produce y distribuye limón persa, despidió a 10 trabajadores, entre ellos cinco becarios, el fin de semana.

Los exempleados solo recibieron el 50% de su salario y no tuvieron la liquidación conforme a la Ley Federal de Trabajo, según explicaron.

Los afectados manifestaron que el jueves el capataz Limberth Mukul informó que debido a la crisis por el Covid-19 recibirían solo el 50% de su sueldo, es decir, $600 en la semana.

Les dijeron que en caso de que no quisieran trabajar por medio sueldo la jornada completa, que es de 6 a.m. a 4 p.m., debían anotar su nombre en una lista para que el sábado recibieran su último pago. Sin embargo, indicaron que ese día no recibieron el pago completo y en la hoja se especificaba que al firmarlo estarían de acuerdo con la cantidad que recibieron, por lo que se negaron.

Los inconformes Gaspar Angulo, Santiago Góngora, Wili Seca, Orlando Rubio, Manuel Catzín, Carlos Rubio y Wilbeth Dorantes interpondrán una denuncia.— MARTÍN CHAC BACAB

Pormenores

Explicaron que la empresa sigue laborando, ya que la demanda del limón persa no ha bajado.

Crisis

Ellos consideran que no han entrado en crisis como afirman el capataz y el encargado.

Becarios

También se quedaron sin empleo cinco becarios, a quienes les pidieron la tarjeta con la que reciben el pago del Gobierno.

