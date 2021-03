Plan de tres días de descacharrización

En Valladolid piden no sacar basura regular

VALLADOLID.— Con el objeto de prevenir casos de dengue chikungunya y zika, el ayuntamiento, en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria 2, llevará al cabo los días 24, 25 y 26 esta semana que comienza la primera campaña de descacharrización del presente año.

Por ese plan, se le pide a la sociedad que saque en las esquinas de su casa los cacharros que no les sirvan y sean una fuente de almacenamiento de agua que se pueda convertir en un criadero de mosquitos.

Como se sabe, las autoridades de salud aplican tres fases para la prevención del dengue, chikungunya y zika para lo cual primero se aplica un campaña de descacharrización, y luego se asignan brigadas de trabajadores para aplicar abate en los patios de las viviendas donde se detecten sitios de almacenamiento de agua y exterminar las larvas que se pudieran formar.

Finalmente se hace una fumigación para matar a los moscos adultos Aedes Agypty que pudieran estar volando en el ambiente.

En esta ocasión, según se informó se empezará con la campaña de descacharrización que se llevará al cabo los días 24, 25 y 26 del presente, en la que más de 70 trabajadores y brigadistas estarán trabajando en la recoja de los cacharros apoyados con más de 20 camiones de volteo y camionetas de la Comuna que pasarán en las colonias, barrios y fraccionamientos de la ciudad a recoger todo lo que las familias saquen en las esquinas de sus casas.

De acuerdo con información que se proporcionó en rueda de prensa, la ciudad se dividió en nueve rutas, de tal modo que en caso de que el primer día los camiones no pasen en determinado lugar, no deben preocuparse porque les tocaría en los siguientes días, aunque se exhortó a la gente para que no saque basura común en las puertas de su casa, sino solo objetos que puedan ser fuente de almacenamiento de agua y que no les sea de utilidad.

Se pidió no sacar colchones ni electrodomésticos porque no se podrán llevar, ya que éstos son objetos que normalmente están dentro de la casa, de modo que no deben confundir cacharros con basura común y que luego se queden en las esquinas y que luego sea una mala imagen para el sector en donde viven.

Se informó que serán las autoridades de salud las que indiquen las etapas que continuarán para prevenir estas enfermedades.

No se mencionó si hay o no casos de dengue, Chikungunya y zika en esta ciudad.— Juan Antonio Osorio Osorno DiariodeYucatan