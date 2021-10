Planean recuperar el usufructo de terrenos con lagunas en Valladolid

Lo más codiciado en Valladolid, las zonas de lagunas

VALLADOLID.— La directiva del ejido de este municipio se prepara para recuperar el usufructo de varios núcleos ejidales ubicados en la franja carretera entre Cobá y Punta Laguna, en donde hay varios cenotes, grutas y lagunas, ya que los que tienen el control de esos lugares nunca le han pagado nada a la comisaría ejidal.

Ricardo May May, secretario del comisariado ejidal, manifestó que en la reunión del pasado domingo, se aprobó retirar el usufructo a Aurelio Xiu Uch, de Villas Guadalupe, donde se cuenta con grutas y un cenote, que explota turísticamente y no aporta ningún peso al ejido.

El lugar se convirtió en una delegación, bajo la responsabilidad de otro ejidatario. Del mismo modo se le retiró el usufructo de dos lagunas a Armando Hoil Uicab y a Desiderio Hoil Ciau, quienes también tienen sus asentamientos en la zona.

El lugar, como su nombre lo dice, cuenta con dos lagunas, pero en tiempos de lluvia como ahora, sube el nivel y ambos cuerpos de agua se juntan de nuevo para formar una sola. El lugar es de difícil acceso, pero se tienen planes de mejorar el camino.

En ese lugar se cuenta con otros atractivos como Esmeralda, Laguna Chabela en donde viven algunas familias, pero el más codiciado es la superficie de Punta Laguna, el cual está en litigio para su recuperación debido a que tampoco pagan nada a la comisaría ejidal.

Ricardo May May recordó que en 2019, se inició un proceso jurídico ante el Tribunal Unitario Agrario para recuperar las tierras, lo cual se ha logrado, y se empezará con el trámite para lotificar más de 21,000 hectáreas.

Sin embargo, en el caso del parador turístico que está en manos de familias del lugar desde hace muchos años, el Tribunal Unitario Agrario le devolvió a la directiva el usufructo, pero los afectados, apelaron y se amarraron ante la autoridad agraria.

El caso fue llevado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que se atienda, de modo que hasta ahora están en espera de la sentencia de la máxima autoridad del país. Mientras tanto la directiva no puede hacer nada y los ejidatarios que viven en esa región lo siguen explotando turísticamente.

El secretario del comisariado ejidal precisó que independientemente de la sentencia de la SCJ, las familias que tienen su asentamiento humano en el lugar, de ninguna manera se les retirará, pues ellos aún mantienen sus derechos de permanecer en sus hogares y en los lotes que tienen ocupado desde hace muchos años, de modo que no hay problema en ese sentido.

Se aclaró que por el momento no se tienen diferencias personales con los ejidatarios de Punta Laguna, solo son cuestiones jurídicas, incluso hasta en cierto momento se podría negociar el asunto del usufructo, pero con la aprobación de la misma asamblea.— Juan Antonio Osorio Osorno