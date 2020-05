Planes asistenciales causan aglomeración

Pagos a la CFE también generan concentraciones

VALLADOLID.— A pesar de la contingencia declarada por los gobiernos de los tres niveles, continúan las aglomeraciones, como se observó ayer en la cancha de la unidad deportiva de la colonia San Francisco, que fue sede para el pago de becas Benito Juárez.

Se observó que la mayoría de quienes acudieron a recibir el pago llevaban cubrebocas y se mantuvieron a una distancia de hasta dos metros, pero en el mismo lugar estaban reunidos decenas de beneficiarios.

Ayer lunes se observó que personal de los programas de Bienestar, del gobierno federal, convocaron a los padres de familia de estudiantes de nivel primaria y secundaria para pagar las becas Benito Juárez, para lo cual los tutores se concentraron en la cancha ya mencionada, aunque los asientos estaban separados hasta dos metros de distancia unos de otros, no se pudo evitar la cercanía entre ellos.

También se observó que todos los asistente contaban con su cubrebocas, pero aun así, estar cerca uno de otro, no fue posible controlarlo, incluso habían personas que llegaban en taxis, triciclo, bicicletas, motos o de la manera en que cada uno pudo, por lo tanto se convirtió en un centro vulnerable de contagio.

A pesar de las medidas implementadas por los mismos gobiernos, son ellos mismos los que propician las aglomeraciones entre la gente beneficiaria de los distintos programas, según expresaron algunos, de modo que hay que buscar la manera de pagar las becas sin que haya necesidad de que los becados o sus padres tengan que estar en un lugar donde se concentra gente.

Un caso similar ocurre de manera constante, sobre todo los lunes, cuando muchos usuarios de la CFE acuden a las oficinas a pagar sus recibos de consumo, como ocurrió ayer lunes, cuando decenas de ciudadanos acudieron a realizar sus pagos, exponiéndose a un contagio, a pesar de la sana distancia que implementaron.

Al lugar llegaron agentes policíacos para exhortar a la gente a mantener la sana distancia en la fila, sin embargo debido a lo lento del proceso de pago, tuvieron que estar cerca uno de otro para hacer sus depósitos.

Los usuarios lamentaron esa situación, pues consideran que la CFE debe implementar otras medidas de pago y ya no exponerse, de lo contrario no se podrá controlar el contagio del Covid-19, pues no se sabe si el que tiene tienes a un lado tuyo puede ser un asintomático, que ni siquiera él lo sabe, de modo que el riesgo de contagio es alto.

La mayoría de ellos toca la pantalla del cajero automático para realizar su pago, por lo tanto ahí puede darse el contagio sin saberlo, y luego llevarlo a su casa, por lo tanto será un círculo que no se puede controlar.— Juan Antonio Osorio