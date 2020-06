Plantón en el malecón: Exigen reabrir la playa y la avenida

PROGRESO.— Aunque los casos de Covid-19 aumentan en el municipio, restauranteros y meseros que laboran en el malecón hicieron ayer viernes un plantón en esa avenida y pidieron a los gobiernos municipal y estatal la reapertura de las playas.

Según la Secretaría de Salud de Yucatán, esta semana se detectaron cuatro enfermos de Covid-19 (dos el lunes 8, uno el jueves 11 y uno ayer); con ellos, hay 29 casos de la pandemia en el municipio.

A las 11:30 de la mañana, restauranteros y meseros se plantaron en el malecón entre 76 y 74, convocados por Wílliam Castaldi, dueño del restaurante “Tommys”, que da servicio en la playa.

“No queremos despensas sino trabajar; por eso pedimos que abran las playas y el malecón, que sea de una manera controlada como se hace en los períodos vacacionales, es la mejor opción para que tengamos trabajo”, expresó Castaldi.

Meseros de restaurantes del malecón, los cuales cerraron desde el 22 de marzo, desplegaron dos pancartas.

En una exigieron al alcalde Julián Zacarías Curi la reapertura de esa avenida y de la playa para reactivar la economía y en la otra dijeron que meseros, masajistas y artesanos exigen se abra el malecón con la sana distancia.

No los invitaron

En el plantón, se quejaron que el lunes 8 en Palacio, el alcalde se reunió con algunos restauranteros y directivos de comercios, hoteles y otras empresas a los que convocó, pero no invitó a los demás restauranteros ni a masajistas ni a artesanos.

Por ello, dijeron, ignoran el resultado de esa junta.

Reiteraron que quieren trabajar y por eso piden reabrir las playas y el malecón, donde tienen palapas.

Aseguraron que atenderán a turistas con las medidas para prevenir contagios de Covid-19.

Castaldi dijo que les autorizaron abrir de lunes a viernes y los sábados y domingos no trabajan.

Pero, agregó, no llegan los clientes porque el malecón está cerrado y por eso piden que se reabra, pues mientras no haya clientela no habrá reactivación económica.— Gabino Tzec Valle

DiariodeYucatan

De un vistazo

Sin diálogo

Ningún funcionario llegó a hablar con los restauranteros y malecón en plantón en el malecón de Progreso.

Policías testigos

Durante la protesta pasaron 2 patrullas pero no intervinieron. Tampoco los policías turísticos del malecón.

Depende de un semáforo

El alcalde dijo que reabrirán las playas cuando el semáforo de Covid-19 lo autorice.