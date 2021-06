Pleito de exedil y alcaldesa

Una dice que la persiguen y niega compra de votos

BOKOBÁ.— Anteanoche martes, a las 10, se pelearon verbalmente las priistas Lizbeth Noemí Sosa Marrufo, quien fue presidenta municipal de 2015 a 2018, y Ruby Alejandrina Sosa Pérez, alcaldesa que no pidió licencia para buscar la reelección en los comicios del domingo 6.

En un vídeo que circula en las redes sociales, Noemí Sosa dice: “Ruby, ¿puedo hablar contigo un segundo?” y la alcaldesa candidata le responde: “Sí”.

“Oye, ¿qué problema tiene tu esposo que me está siguiendo, a mí me está siguiendo?”, acusa la exedil. “¿A ti te está siguiendo?”, pregunta la alcaldesa.

“Fui a ver a Laura ahorita y me están siguiendo allá con moto... yo fui a entregar dinero de la tienda, me están siguiendo y estaban parados allá. Conmigo no se esté metiendo, Ruby, porque yo creo que desde que estaba en la casa de mi mamá y le fui a llevar dinero a mi empleada, me estuvo siguiendo.

“A mí no tienen por qué seguirme; tiene algún problema conmigo, que venga y me lo diga; si no, nos iremos a otras instancias.

“Yo no ando comprando credenciales (de elector) ni ando haciendo movilizaciones, na(da) más te lo vengo a decir porque si sigue pasando esto, vamos a hacer otras cosas”, añadió la exedil.

Se averiguó que el esposo de la edil desde hace días comanda a jóvenes que en motos y autos recorren las calles para intimidar a la gente que no simpatiza con la primera edil, en especial contra el PAN.

Vecinos dijeron que a altas horas de la noche se escucha circular motociclistas a alta velocidad en las calles y que se sospecha que es gente de la alcaldesa.— Megamedia