Pobladores de Tzucacab reportan avistamientos de ovnis

TZUCACAB.- Pobladores de Tzucacab aseguran que últimamente han visto objetos voladores no identificados (ovnis) y algunos de ellos compartieron sus testimonios.

Un velador aseguró que vio decenas de luces en el cielo durante el amanecer del domingo, mientras que a otro le pareció ver un disco volador detrás de la nube durante 3 o 4 segundos.

El más reciente avistamiento lo tuvo el empleado de una granja, quien relató al Diario que el domingo vio una fila de luces cuando el cielo estaba a oscuras.

“Las luces tenían prácticamente dividido el cielo, llegué a contabilizar unas 40. Me quedé pasmado viéndolo y no pude registrarlo porque no contaba con teléfono en ese momento. Teníamos una radio que captó como interferencias o cortos circuitos cuando esos objetos pasaron”, expresó.