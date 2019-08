Polémica por página que ofrece cacería de animales en Yucatán

MÉRIDA.- De acuerdo con Red Climática Ecológica Ambiental México, una comunidad que se describe en Facebook como protectora de los derechos animales, presuntos extranjeros estarían cazando pavos ocelados, pavos reales y otras especies en Yucatán, ofreciendo sus servicios de cacería a través de Tankab Outfitters, una página en Facebook que causó polémica.

Te puede interesar: Piden fin al maltrato animal

Denuncian página de cacería

“Los Gobiernos de Yucatán y Campeche estarían permitiendo la entrada del turismo de Caza (…) La página Tankab Outfitters también menciona otro tipo de Animales que estarían Cazando en la Península de Yucatán como Tucanes, Venados, Jaguares ,Pumas y muchas especies protegidas y endémicas de la Península”, expresan en una publicación.

La publicación la compartió también Red Animal de Yucatán, otra página que se enfoca en la protección de estos seres vivos.

¿Qué es lo que publican en Facebook?

La última publicación de Tankab es del 30 de julio de este año. En una foto que compartieron el 25 de julio, aparece la fotografía de una mujer posando con un presunto pavo ocelado.

“La caza de pavos ocelados te lleva a las selvas de la península de Yucatán, en México, la única área del mundo habitada por un número enorme de la colorida Turquía de ocelación de espuela extremadamente larga. La experiencia es una aventura tropical (…)”.

En otra se lee: “Septiembre no puede llegar lo suficientemente rápido. Bill Cooper y Damon Spurgeon del Fly Rod Journal viajarán a San Felipe en Yucatán para promover la pesca de sábalos y huesos”.

En realidad, se desconoce si los administradores son verdaderos extranjeros o si tienen permisos para las actividades de cacería. En días recientes, tras varias denuncias en redes, Tankab Outfitters ha estado recibiendo diversas críticas y calificaciones negativas.

Reciben críticas negativas.

Una petición en Change. Org

A través del portal, Change. org realizan una petición de firmas y piden al gobierno que termine con estas actividades de caería.

“Tankab Outfitters es una compañía que ofrece paquetes de caza de especies amenazadas o en peligro de extinción de la Península de Yucatán a personas extranjeras, específicamente a Norteamericanos que quieren venir a vivir su fantasía de safari pero que no tienen el dinero para pagar a un cazador furtivo en África o conseguir una licencia legal en ese mismo continente, funcionando con una licencia que, la gente preocupada por los animales de mi estado, Yucatán, no nos explicamos como se obtuvo; se dice que les fue otorgada por “supuesta” amistad con el gobernador Mauricio Vila Dosal, queremos pensar que el señor Gobernador solo está siendo mencionado por su supuesta cercanía al dueño de esta empresa inhumana y vil y por lo mismo le pedimos al gobernador Mauricio Vila Dosal que se deslinde de esta compañía y exija al congreso del estado de Yucatán que se creen sanciones más fuertes para la caza y maltrato animal y que se REVOQUE la licencia a Tankab Outfitters y se vea llevar a proceso penal a aquellos que son dueños de esta empresa por maltrato, caza de animales amenazados y en peligro de extinción y que no se vuelva a otorgar ninguna licencia de este tipo a ninguna otra empresa que pretenda lucrar con nuestras especies endémicas. Como una persona ética y socialmente responsable, considero que los animales como seres vivos que son, deben ser protegidos, no me gustaría que en nuestros hijos solamente conozcan a los animales a través de libros y artículos de internet. Salvemos a los animales”, explican en la petición.

Hasta el momento llevan 407 firmas.