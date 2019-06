Polémica por un “pleito de pareja”

Empujones, gritos y manotazo en el centro de Izamal

IZAMAL.— El pleito de una pareja de jóvenes en pleno centro de esta ciudad atrajo la atención de la gente y generó preocupación en algunos testigos.

Cerca de las 10:30 de la mañana de anteayer miércoles, la pareja comenzó a discutir en la calle 32 entre 29 y 31 del Centro.

Estudiante

La joven vestía uniforme de la escuela de bachillerato ubicada a la salida de esta ciudad con rumbo a Tepakán, así que algunos comentaron que ella acababa de salir de clases.

La estudiante se peleó con un joven que portaba un casco rojo y estacionó una moto roja en la calle 32 y 29 con 31. Fue cuando se vio que la joven estaba llorando y ambos discutían.

Se le preguntó a la joven si había problemas, pero dijo que no, ante varias personas que vieron lo que sucedía.

Al final, la joven abordó la moto, no se sabe si la con vencieron o la obligaron, y el motociclista transitó en sentido contrario en la calle 32 para llegar a la 29 y no pasar a las puertas del Diario.

Algunas personas indicaron que fue un pleito de pareja y que si la joven no reportó algo anómalo es porque no había problema alguno. Otros señalaron que los empujones, gritos y uno que otro manotazo no eran algo normal, ya que la joven estaba llorando.— J.C.P.K.